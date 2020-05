Hyems - Anatomie des Scheiterns Chronique Anatomie des Scheiterns

Vous savez pourquoi je suis chroniqueur sur Thrashocore ? Parce que j’ai réussi le test d’entrée ! Parce que j’ai été jugé apte à m’exprimer sur le black metal. Et ça, c’est parce que je suis une mine d’informations. Je suis l’encyclopédie avec bite intégrée du style musical. Si je ne suis pas sur VS Webzine, c’est parce que le webzine a fermé ! Si je ne suis pas sur Horns Up, c’est parce que j’ai la véritable âme du black metal qui se veut underground mais pas trop non plus. Et puis, je sais que je suis à ma place ici puisque tu es toi-même en train de me lire maintenant ! Rahahahaha ! Bon… tu as peut-être cliqué sur la chronique sans savoir à l’avance qui l’avait rédigée… MAIS, tu es content que ce soit moi, parce que c’est un gage de qualité. Si ! Bien sûr que si ! Et si aujourd’hui je suis aussi confiant en ma splendeur, c’est parce qu’en écoutant HYEMS, j’ai deviné… sa nationalité ! Tu vois, j’étais là, avec le troisième – et nouvel – album trois ans après Devianz - Dem Menschen ein Wolf, et rien qu’avec les mélodies, j’ai eu un flash !!! Je me suis dit : « Oh, ça doit être allemand ! ». Et devine quoi, le groupe à l’origine de ce Anatomie des Scheiternes est… allemand ! Ça t’en bouche un trou, hein ! OK, OK, je vois le sceptique caché en toi en train de protester que les titres d’albums étaient quand même de sacrés indices… Tu n’as pas tort ! Mais vois-tu, quand j’ai pensé « Oh, ça doit être allemand ! », bah j’avais plus le titre de l’album et le nom des compositions en tête !!! Ah ah !!! Et pourtant j’ai trouvé ! Et j’ai trouvé sans même me laisser influencer par les paroles ! Parce que c’est vrai que le chanteur hurle dans sa langue natale, (l’allemand hein, c’est bon tu suis bien l’histoire hein !?), mais que ce n’est pas en m’en rendant compte que j’ai eu à l’esprit « Oh, ça doit être allemand ! ». Pas du tout ! Là, normalement, ton cœur commence à palpiter, et tu te dis « Merde, mais alors comment il a fait ? ». Bah voilà, c’est ça, c’est mon talent ! Rahahahahaah. Allez, j’arrête, je vais te donner l’explication. En fait, la musique de HYEMS, ces 7 compositions, ces 48 minutes de jeu, tout cela m’a fait penser à ENDSTILLE ! Voilààààààà ! Bah si ! ENDSTILLE, le groupe qui tabasse bien, mais en incluant des mélodies. Celui dont on attend un nouvel album depuis 2013. Eh bah il est… allemand. Et quand j’ai écouté HYEMS, j’au trouvé que ça y ressemblait ! Et HYEMS est… allemand !!! Et ça tabasse pareil, avec aussi l’inclusion de mélodies qui font taper du pied ! Voilà ! Donc du coup, j’aime bien écouter cet album parce qu’il me rassure et me redonne confiance en moi. J’ai ma place sur Thrashocore. Toi aussi, tu devrais écouter cet album, parce que même si tu n’as pas mon niveau de connaissances et que tu ne devines pas qu’il est allemand en l’écoutant, tu devrais apprécier son agressivité et ses rondeurs bien mêlées. Et si tu l’aimes pas, tu pourras regarder la pochette, elle est bien aussi !

tracklist 01. Triumph des Scheiterns 02. Vom Bankrott einer Seele 03. Siechtum – Briefe vom Ende 04. In diesem Graben 05. Zerwürfnis im Tal Josaphat 06. Morgendämmerung 07. In Ketten

