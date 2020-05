Sodomisery - The Great Demise Chronique The Great Demise

« Nicolas aime la page Sodomisery », oui sur le fil Facebook de ses grands-parents ça peut faire bizarre… Mais pousse levé pour avoir trouvé un tel nom de groupe ! Par contre autant avertir de suite nos lecteurs « brutasses » (généralement adeptes du conduit anal) car malgré une appellation et un logo/artwork (classieux je dois avouer) pareils le style pratiqué pourrait paraître légèrement hors sujet. Formé en 2015 à Stockholm par Harris Sopovic, Sodomisery pratique un black/death typiquement suédois à la fibre anticosmique (mélodies glaciales par paquet incluses). Les noms du line-up ne parleront pas à grand monde si ce n’est ceux des ex-membres (LIK, Diabolical ou Netherbird) ou du frappeur (ex-Smothered). Après un EP à la pochette signée du grand Anders Nyström (Katatonia, Bloodbath), le groupe signe chez le découvreur de talents Testimony Records pour son premier album The Great Demise toujours sous la production du Wing Studios (Demonical, Centinex, Diabolical).



Death/black ? Black/death ? Blackened death ? Difficile de faire un choix mais la première étiquette de Metal-Archives semble la plus appropriée. Une musique à la base reposant indéniablement sur les références black/death de No Fashion Records mais dont la majorité des riffs sonneront typiquement death metal. Quitte même à titiller le death technique éloquent dans ses riffs alambiqués (soli en sus) ou le death/thrash sous acides. De facto les compositions paraîtront plutôt bigarrées et gourmandes, aux structures variées et aux passages taillés pour capter la nuque (frontaux et mélodiques). Rayon « extrême mélodique suédois », vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dans de nombreux passages, particulièrement sur l’épique « Into The Cold », « Sacrifice » (comme un air de Mörk Gryning), le At The Gates nerveux « The Messenger » ou les tremoli blast écrasant de « Arise » façon The Forsaken (2:15).



Puissant le son est clairement, mais à l’instar du nom du groupe, qui ne sied pas forcément. Une production un peu trop compressée (batterie de surcroît) pour le genre donnant comme un arrière-goût de plastique lors des passages plus subtils ou ambiancés. Point qui fait malheureusement défaut à la galette, un socle « nineties » mais sans la saveur intrinsèque. Rageant car on sent que Sodomisery (oui on peut lancer les jeux de mots) est tout prêt de donner ce petit frisson qui ferait toute la différence, encore trop dans la retenue et la maîtrise (la production chirurgicale en atteste). Typiquement le break du morceau « Arise » (3 :51) placé en fin d’album qui vous frustre littéralement. Après The Great Demise aurait clairement gagné à être rogné de ses passages à rallonge relativement lambda qui font retomber abruptement le soufflé (le départ raté de « Reapers Key », « Into The Void » ou le titre éponyme). Dommage que le groupe n’ait d’ailleurs pas inclus les morceaux de son EP (sortie digitale uniquement) plus bas du front certes mais des plus redoutables.



Avec le confinement et mon temps de chroniqueur/auditeur plus que limité, ce premier album The Great Demise aurait dû passer à la trappe après une simple écoute. D’emblée trop classique, aux longueurs disséminées et à la production quelque peu aseptisée… Sauf qu’après de nouvelles tentatives plus assidues, le boulot de composition de Sodomisery demeure plutôt remarquable et certains passages sont justes imparables pour les adorateurs de metal extrême mélodique suédois. Espérons que le groupe affûte ses compositions et son atmosphère car la suite pourrait passer dans la section haute du bilan annuel.

2020 - Testimony Records Death/Black notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sodomisery

Death/Black - 2015 - Suède

nouveaute A paraître le 22 Mai 2020

écoutez The Messenger

Arise

tracklist 01. Reapers Key (05:23) 02. Into the Cold (05:17) 03. Sacrifice (05:05) 04. The Messenger (04:53) 05. In the Void (05:41) 06. The Great Demise (06:14) 07. Until They Burn (05:53) 08. Arise (05:40) 09. The Abyss (01:13)

Durée : 45:19

line up Harris Sopovic / Chant, Guitare

Paul Viscolit / Basse

Viktor Eklund / Batterie

Magnus Grönberg / Guitare

