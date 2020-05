Naglfar - Cerecloth Chronique Cerecloth





« Cerecloth » reprend sans surprises là où « Teras » s’était achevé : du black/death Suédois comme on en fait peu voire plus, excepté les quelques pépites que notre Mitch national arrive à dégotter au fil des promos qui dégoulinent dans nos boites mails. Ce qui démarque d’emblée ce nouvel album de son prédécesseur, voire de tout ce qu’à fait Naglfar depuis..disons



Sorti de ces 3 titres, la tendance au blast malfaisant, appuyé par les hurlements criardivement jouissifs de Kristofer Olivius hantent le reste de la tracklist : « Cerecloth », en guise de titre éponyme/d’ouverture, a la lourde tâche de retisser le lien entre le groupe et ses auditeurs, et le réussit sans trop d’emphase (le titre est aussi simple dans sa structure que ridiculeusement efficace) ; « Vortex of Negativity » est mis en avant au travers du premier clip pour cet album, et possède quelques unes des plus belles mélodies de l’album ; « Cry of the Serafim » est un faux ami mid tempo qui dégénère en furie sur sa seconde moitié, accompagné d’un riff épique à souhait à partir de 3mn10 (Eucharist & Dawn, votre esprit hante ces quelques notes..). « The Dagger in Creation » (élu plus solo de l’album..) & « A Sanguine Tide Unleashed » ne sont que brutalité & mélodies entremêlées. Plus important encore que nos BPMs, l’inspiration n’aura pas défaut au duo de guitaristes Nilsson/Norman au bout de 8 années, et l’album se vit encore plus intensément au fil d’écoutes attentives au casque/écouteurs sur son aspect mélodique, pour laquelle on remerciera une production & un mixage « naturel », mettant de côté le son parfois plastique/moderne de leurs autres récentes productions.



