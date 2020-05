No/Más - Last Laugh Chronique Last Laugh (EP)

La scène Grindcore est en constante ébullition, c'est un fait. C'est que l'underground est un terreau fertile... Les nouvelles pousses sont nombreuses, il est parfois difficile de faire le tri entre les opportunistes et ceux qui se revendiquent du "feu sacré" du genre. Noyé dans la masse, on trouve cependant quelques pépites, et No/Más en fait partie. Fondé en 2017, le trio s'est rendu coupable d'un album, "Raíz Del Mal", sorti en 2018... Et d'un EP, encore plus décapant que ce premier essai, paru l'année dernière. "Last Laugh" est un condensé de ce que le genre peut prétendre offrir de meilleur aux affamés.



Bien dommage pour ceux qui s'en seront arrêté à la pochette, absolument hideuse : ce qu'elle renferme est à classer entre les assauts les plus revendicatifs d'Assück ou Napalm Death, et la furie incontrôlée d'Insect Warfare - "Last Laugh" tout entier mange, boit, respire le plus-que-parfait "World Extermination". Ces six nouveaux titres, crus sans jamais être brouillons, No/Más les a façonné avec le cœur, et les tripes. Ils sont une sorte de menu best-of de ce que les fins gourmets attendent en écoutant une galette de Grindcore : l'on se délectera du D-Beat furibard et des textes taillés pour être repris en chœur de "Police Brutality", tout comme l'on peinera à se relever après s'être fait rouler dessus par les morceaux autrement plus frontaux, de l'ouverture "Claustrophobia" jusqu'au grand final éponyme, plus orthodoxe, certes, mais qui vient injecter sa forte dose de Punk à l'ensemble, déjà bien fébrile.



Bref, "Last Laugh" est un cas d'école. Les enfants, voilà comment on joue du Grindcore, et comment ça doit sonner. Ni plus, ni moins. No/Más est une bête féroce, en recherche perpétuelle de vitesse, certes, mais qui n'oublie jamais de riffer (ces guitares goudronneuses, Full-of-Hell-esque de "Verbal Abuse", un bonheur !). Sincère, authentique, passionné - la marque des grands du genre, assurément. Parfait pour un Dimanche !

