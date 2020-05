Infestment - Maggots In Your Brain Chronique Maggots In Your Brain (Démo)

Justin Stubbs a toujours été un garçon très occupé. Mais outre la quantité de projets aujourd’hui disparus dans lesquels il a officié seul ou en bonne compagnie, il est surtout connu pour son travail au sein d’Encoffination et Father Befouled qu’il mène depuis maintenant plusieurs années. Alors forcément, quand celui-ci se lance dans de nouvelles aventures (Infestment, Saccular, Occulsed...), on a envie d’y jeter une oreille.

Aujourd’hui on va parler d’Infestment, projet solo avec lequel Justin Stubbs a déjà sorti deux démos en l’espace de quelques semaines seulement. Un planning serré de la part de l’Américain qui m’oblige donc à ne pas trop perdre de temps.



Intitulée Maggots In Your Brain, cette première démo parue en février dernier via Bandcamp s’est également vue proposer un pressage cassette quelques semaines plus tard via Sunshine Ward Recordings histoire d’offrir autre chose que du MP3 à télécharger. Quoi qu’il en soit, le programme reste le même : quatre titres (pour même pas huit minutes) d’un Death Metal rudimentaire largement inspiré par le Cannibal Corpse de Chris Barnes.



Pour autant, ne vous attendez pas à un groupe capable de tenir la comparaison face aux premiers albums du groupe (et aux autres d’ailleurs). Moins Thrash, moins dynamique, moins bien exécutée, moins efficace et moins inspirée, cette première démo d’Infestment n’est clairement pas à la hauteur d’un Eaten Back To Life, d’un Butchered At Birth ou d’un Tomb Of The Mutilated. Elle possède pourtant un véritable capital sympathie, justement parce qu’elle à ce côté bancal, approximatif et complètement fauché qui va la rendre assez attachante. Ici en charge de tous les instruments, Justin Stubbs n’a donc certainement pas la prétention d’égaler le doigté hallucinant d’un Alex Webster ni l’allant d’un Paul Mazurkiewicz et encore moins l’efficacité d’un Bob Rusay ou d’un Jack Owen à qui il va d’ailleurs piquer sans honte quelques motifs bien connus (les ralentissements d’"Impulse Butchery" qui font un peu plus qu’évoquer ceux de "Hammer Smashed Face" ou ces espèces de boucles typiques du riffing de Cannibal Corpse sur "Macerated" et "Infested Torment").



Pour autant, on ne peut pas dire que l’on passe ici un mauvais moment (au contraire), Justin Stubbs réussissant par je ne sais quel tour de sorcellerie à nous faire rester et même nous donner envie d’y revenir en dépit de ce riffing terriblement simple et lourdeau. Alors comment expliquer que l’on en vienne à relancer la lecture sans jamais rechigner ? Le format des compositions n’y est certainement pas étranger puisque la plus longue d’entre-elles ne fait que deux minutes et seize secondes. Ce côté contenu permet donc clairement de moins s’attarder sur ce genre de détails même si ce sont surtout ces changements de rythmes et autres variations bienvenues (accélérations, changements de riffs/patterns, solos...) qui permettent d’éviter quelque peu la redite en s’attardant sur des motifs sympathiques mais tout de même assez limités. Il y a aussi ce groove pataud qui, quoi que l’on en dise, donne quand même envie de dodeliner de la tête de temps à autre ("Impulse Butchery" à 0:49, "Macerated" à 1:35, "Infested Torment" à 1:43). Bref, tout un tas de petits trucs qui font que j’ai quand même tendance à y revenir facilement malgré d’évidents défauts.



Loin d’être parfaite, cette première démo réussie à faire passer ses défauts au second plan afin de nous faire profiter au mieux de ce Death Metal primitif et rudimentaire qui doit donc énormément à Cannibal Corpse. Un exercice pas si évident que ça dans la mesure où les riffs dispensés par Justin Stubbs ne figurent pas parmi les plus inspirés ni les plus élaborés que l’on ait pu entendre dans le genre. Pour autant je vous l’ai dit, ce n’est pas l’envie d’y revenir qui en ce qui me concerne me fait défaut. Et si jamais vous aviez tout de même quelques réticences à l’écoute de Maggots In Your Brain, sachez tout de même qu’il y a du mieux sur Human Altar, deuxième démo sortie récemment dont je vous parle juste après.

2020 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Infestment

Death Metal - Etats-Unis

tracklist 01. Impulse Butchery (02:06) 02. Cephalic Tomb (01:33) 03. Macerated (02:00) 04. Infested Torment (02:16)

Durée : 07:55

line up Justin Stubbs / Chant, Guitare, Basse

parution 4 Février 2020

