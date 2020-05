Infestment - Human Altar Chronique Human Altar (Démo)

Sans être fondamentalement différente de Justin Stubbs a toujours été un homme particulièrement occupé, notamment ces dernières semaines puisqu’après la sortie de Maggots In Your Brain , première démo pleine de petits défauts mais possédant néanmoins un vrai goût de reviens-y, le voilà déjà de retour avec, seconde démo d’Infestment parue cette fois-ci, et à vrai dire sans grande surprise, chez Maggot Stomp. Comme il fallait s’y attendre, rien n’a vraiment changé puisque de l’artwork au line-up (Wayne Sarantopoulos toujours en mission derrière les fûts) en passant par la formule employée, on va retrouver ce même Death Metal primitif et rudimentaire qui rappellera toujours quelques bons souvenirs aux amateurs des trois/quatre premiers albums de Cannibal Corpse.Pour autant,n’est pas sans se démarquer de cette première démo, en premier lieu grâce à une production plus compacte, plus puissante et certainement plus équilibrée. L’aspect bancal et fauché qui ressortait des titres de Maggots In Your Brain est ainsi gommé au profit d’un résultat à l’impact plus évident et probablement plus immédiat.Mais au-delà de cette production plus aboutie, ce sont surtout les progrès en matière de composition qui vont faire ici la différence. On note ainsi dès les premières écoutes que les riffs sont dans l’ensemble un poil plus élaborés et inspirés qu’ils ne l’étaient auparavant. Certes, cela ne respire toujours pas la grande intelligence mais il y a clairement du mieux dans ce que propose ici Infestment. Des titres comme "Liquid Coffins", "In Your Flesh", "Murderous Experiments" ou "Necrodermous" font ainsi preuve (par moment, pas tout le temps) d’un riffing moins générique qui malgré une approche toujours assez rudimentaire va se montrer définitivement plus accrocheur. Bien entendu, on trouve toujours quelques clins d’oeil (plagiats) évidents à Cannibal Corpse ("Cemetery Delusions" et ses références particulièrement flagrantes au titre "Hammer Smashed Face" ou "Human Altar" qui quant à lui renvoi au fameux "Addicted To Vaginal Skin") mais il faudrait tout de même être de mauvaise foi pour ne pas voir ni entendre les progrès réalisés ici par l’Américain tout au long de ce petit quart d’heure bien saignant.D’ailleurs il n’y a pas que les riffs qui ont pris du galon puisque d’une manière générale les parties rapides sont ici plus marquées que par le passé (des séquences qui généralement manquaient jusque-là un peu d’énergie). Certes, Infesment est loin de déployer le même degré d’intensité qu’un Cannibal Corpse mais on sent tout de même qu’il y a du progrès en la matière comme l’attestent par exemple les passages thrashisants de "Liquid Coffins", "In Your Flesh", "Necrodermous" ou "Human Altar" ainsi que certaines entames bien marquées comme celles de "Cemetery Delusions" ou de "Murderous Experiments").Quant au chant de Justin Stubbs, celui-ci demeure toujours aussi monolithique. Un growl profond qui offre bien peu de nuances et dont l’aspect particulièrement rauque et animal n’est pas sans rappeler bien évidemment celui de Chris Barnes (les cris de hyènes en moins). O ne lui en voudra pas puisque quitte à jouer la carte Cannibal Corpse, autant y aller à fond.Sans être fondamentalement différente de Maggots In Your Brain , cette seconde démo se montre dans l’ensemble plus aboutie. De la production aux compositions en passant par l’interprétation, il semble évident que Justin Stubbs à accordé davantage de temps et de moyens dans ces quelques nouveaux titres. Encore une fois, Infestment n’est pas le groupe le plus excitant sorti de la scène Death Metal underground américaine ces dernières années (approche trop primitive, riffs beaucoup trop simples et rudimentaires pour faire la différence…) mais il a un je ne sais quoi d’attachant qui me pousse à y revenir régulièrement, sans rechigner. Probablement parce que d'une certaine manière ces compositions dépouillées et brute de décoffrage me renvoient à ma découverte de Cannibal Corpse au début des années 90...

