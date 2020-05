Iku-Turso - Pakana Chronique Pakana

Oh, un beau logo. Mais, MAIS !!! Il a changé par rapport au premier album ! Je me souviens que le précédent avait été réalisé par notre ami belge Volvox, créateur pour WOLVES IN THE THRONE ROOM,TSJUDER, SETH, OLD MAN’S CHILD, ABIGAIL WILLIAMS,TROLL et des milliers d’autres ! C’est lui qu’on surnomme « Lord of the Logos » ! Bah alors, pourquoi ils ne l’ont pas gardé ? Il était un peu trop dans les formes agressives peut-être ? C’est vrai que le nouveau colle bien à la personnalité des compositions remarque... Il affiche plein de branches qui font sentir les ambiances de nature sauvage se dégageant de ces 9 nouvelles compositions.



IKU-TURSO revient ainsi trois ans après The Great Tower et à part le logo, le line-up a légèrement changé. Trois anciens membres, deux nouveaux. Et une présentation officielle qui prend un petit côté farfelu à l’ancienne qui me plaît toujours :

Line-up:

Sovereign Ikuinen Kainuun Korpituli - Visions and tales of the olden days

F. Of The Hidden Dark Lands Of The North - Archaic melodies and Pagan chants

Myrrys The Unforgiving - Pagan wardrums of legend

Ruto Of The Underworld - The harbinger of disease and misfortune

Lafawijn The Heretic - The voice of the ancestors passed

Ça me rappelle CRADLE OF FILTH ou DIMMU BORGIR qui faisaient aussi ce genre de jeu pour éviter de citer les instruments clairement. Ça sonne bien non ? Ce n’est pas une batterie, mais une « Pagan wardrums of legend » ! Ces artistes sont tous finlandais, à part Lafawijn l’hérétique, qui vient des Pays-Bas. Et le label est quant à lui polonais. C’est encore chez Wolfspell Records que sort Pakana.



Et Pakana, ce sont donc 43 minutes de black metal pur dans la tradition de ceux qui ont depuis longtemps inséré du pagan. Mais du pagan qui ne prend pas trop de place, qui est une saveur sans être l’élément principal. Les références et inspirations citées sont Shadowthrone de SATYRICON, les débuts d’ULVER, WINDIR et MOONSORROW. Ne rêvons pas trop bien entendu, ce ne sont que des influences et IKU-TURSO n’en a pas le niveau, mais il se débrouille bien, et on est véritablement happé par les atmosphères. Sans retrouver exactement l’un ou l’autre des groupes cités, on en ressent une certaine aura ? Le groupe sait mêler la hargne pure à de bonnes mélodiesefficaces, le chanteur a une voix venue des profondeurs de la brûme qui s’accompagnent par moments de chœurs en vocaux clairs apparaissant intelligemment...



Il n’y a pas à dire, cet album a du charme. Il manque de quelques surprises ou d’une plus grande personnalité pour se démarquer complètement, mais il s’écoute d’une traite, et même à répétition, avec un certain plaisir !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Wolfspell Records Pagan Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Iku-Turso

Pagan Black Metal - 2017 - Finlande

nouveaute A paraître le 15 Mai 2020

tracklist 01. Kuolematon 02. Bellum 03. Ashes 04. Ultionis 05. Funus 06. Suru 07. Wanderer 08. Itse 09. Solace

Durée : 42:50

line up Lafawijn / Chant

Sovereign / Guitare, Basse, Chant

Ruto / Basse

F. / Synthétiseur, Chant

Myrrys / Batterie

Essayez aussi Zgard

Spirit of Carpathian Sunset

(Дух Кар&...

2012 - Darker Than Black Kawir

Isotheos

2012 - Deathrune Records Árstíðir lífsins

Aldafǫðr ok munka dróttinn

2014 - Ván Records Kroda

GinnungaGap GinnungaGaldr GinnungaKaos

2015 - Purity Through Fire Graveland

Spears Of Heaven

2009 - No Colours Records