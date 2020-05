Cemetarian - Tomb Of Morbid Stench Chronique Tomb Of Morbid Stench (Démo)

Formé en 2019 à Houston, Cemetarian c’est un petit peu le super groupe texan du moment puisque l’on y trouve désormais (en effet celui-ci s’est formé dans un premier temps sous la forme d’un trio) et sans ordre de préférence Daniel Shaw (ex-Blaspherian, ex-War Master), Dave Callier (Oath Of Cruelty, P.L.F., ex-Morbosidad...), Francisco Pulido (Thy Feeble Saviour, ex-Morbosidad...), Charles Sepulveda et Matt Heffner (Blaspherian, Oath Of Cruelty, Thy Feeble Saviour, ex-Morbosidad...).

Après quelques mois passés à répéter sous un soleil de plomb, Cemetarian a sorti en septembre dernier sa toute première démo intitulée Tomb Of Morbid Stench. Disponible dans un premier temps via Bandcamp, celle-ci est rapidement tombée entre les mains des labels Clandestine Productions, Unholy Domain Records, Visions Of A Crippled Mind Records et Dawnbreed Records qui se sont chargés d’en proposer les versions CD, K7 et vinyle.



Pour ma part j’ai évidemment opté pour la version CD sans savoir néanmoins que celle-ci embarquait avec elle un titre supplémentaire intitulé "Eroded Altar Of Mortality". Ce qui porte donc à quatre le nombre de morceaux proposés sur cette démo pour une durée n’excédant pas le quart d’heure. Le reste est en tout point identique aux autres versions à commencer par cet artwork et ce logo fort sympathiques réalisés non pas par Mark Riddick mais par le chanteur Daniel "Sawblade" Shaw.



Sans grande surprise au regard du line-up annoncé, Cemetarian pratique un Death Metal à l’ancienne qui contrairement aux autres projets évoqués plus haut doit cette fois-ci beaucoup à la scène suédoise du début des années 90, en premier lieu à cause de ce son de guitare abrasif largement influencé par toutes ces productions passées entre les mains de Tomas Skogsberg. Un son gras (mais pas trop) à la sauce HM-2 avec lequel Francisco Pulido (alors seul guitariste à bord) va délivrer ses riffs dans un esprit plus proche d’un Grave que d’un Entombed ou d’un Dismember, notamment à cause de ce côté plus lourd et un brin pataud. Alors évidemment, tout cela ne transpire pas l’originalité mais comme bien souvent avec ce genre de groupes volontairement rétrogrades, cela n’a pas grande importance puisque l’essentiel ne réside pas là. Non, ce qu’il faut bien évidement retenir c’est bien évidemment l’efficacité de ces riffs toujours très simples (quelques accords pas plus, délivrés dans une ambiance toujours très sombre et menaçante) mais suffisamment bien fichus pour donner envie à l’auditeur de dodeliner de la tête et surtout y revenir après coup.



Pour tenter de compenser ce manque d’originalité, Cemetarian va choisir d’apporter un peu de nuance à ses compositions en variant surtout les plaisirs rythmiques. On l’a vu, il y a dans le Death Metal des Américains quelque chose de lourd et particulièrement écrasant (en plus du growl profond et glaireux de Daniel Shaw). Certaines séquences vont ainsi jouer la retenue (toute relative) à coup de riffs parpaings et de frappes plombées ("Expulsed From The Netherworld" à 0:20 et 0:54, "Malformed Deity" à 1:43, la première minute de "Tomb Of Morbid Stench" ou les deux premières d’"Eroded Altar Of Mortality") ou de moments au groove particulièrement putride ("Expulsed From The Netherworld" à 2:56, "Malformed Deity" à 1:53, "Tomb Of Morbid Stench" à 1:04 ou 2:31, "Eroded Altar Of Mortality" à 2:24). Des passages contrebalancés par des accélérations explosives menées essentiellement à coup de blasts soutenus ou de tchouka-tchouka entrainants ("Expulsed From The Netherworld" à 1:16 ou 3:14, l’entame de "Malformed Deity" ou à 1:04, "Tomb Of Morbid Stench" à 1:49, "Eroded Altar Of Mortality" à 1:50). Cette dynamique d’ensemble permet ainsi d’éviter la redite et l’ennui malgré une formule effectivement peu originale.



Tomb Of Morbid Stench constitue donc une entrée en matière particulièrement concluante pour ce groupe composé de vétérans de la scène texane. Certes, Cemetarian ne révolutionnera pas le genre mais les amateurs éclairés de Death Metal à l’ancienne sauront sans nul doute apprécier les qualités simples mais efficaces de ces Américains que l’on attend désormais de pied fermes pour une suite que l’on espère au moins aussi goûtue. Probablement pas la meilleure démo sortie l’année dernière mais une très bonne pioche malgré tout.

