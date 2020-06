Revenge - Strike.Smother.Dehumanize Chronique Strike.Smother.Dehumanize

Deceiver.Diseased.Miasmic mais à vrai dire je pense que beaucoup sont soit passés complètement à côté soit on décidé plus probablement de faire l’impasse sur cette sortie aussi courte (huit minutes) que quelconque (certainement deux des moins bons morceaux composés par Revenge ces dernières années). Si on y reviendra peut-être un jour, on va plutôt s’intéresser aujourd’hui au sixième album de James Read et Chris Ross sorti il y a quelques jours seulement chez Season Of Mist ou plus exactement chez Underground Activists, branche spécialisée dans les sorties plus extrêmes (un euphémisme lorsque l’on parle de Revenge).



Intitulé Strike.Smother.Dehumanize, ce nouvel album marche sans surprise dans le sillage de tous ses prédécesseurs. De cette imagerie et ce langage totalitaire et belliqueux en passant par cette musique toujours aussi radicale et largement inspirée par celle de ses aînés (Antichrist, Blasphemy et Conqueror en ligne de mire), Revenge n’entend pas changer quoi que ce soit à sa formule si ce n’est cette production désormais un peu plus soignée permettant d’apprécier plus aisément les assauts menés par le groupe canadien (un constat notamment valable depuis la sortie de Triumph.Genocide.Antichrist ou d’un Victory.Intolerance.Mastery relève d’une dévotion sans faille pour ce genre de Black Metal nihiliste et jusqu’au-boutiste, il faut bien avouer que depuis deux albums maintenant, Revenge à mis un peu d’eau dans son vin tant la qualité de rendu n’est clairement plus aujourd’hui un sujet de discorde. Un choix évidemment salutaire pour l’auditeur qui n’aura plus à faire preuve d’une concentration extrême pour tenter de discerner la teneur des riffs concoctés par Read et exécutés par Vermin. Le résultat beaucoup plus lisible qu’auparavant sert un riffing qui naturellement n’a pas changé d’un iota puisque l’on va retrouver ce jeu nerveux, incandescent et tout en urgence ainsi que ces fameuses descentes de manche et autres solos on ne peut plus bordéliques (pour ne pas dire incohérents) typiques de Revenge depuis maintenant plusieurs années.



Probablement conscient que



Comme nous l’a si bien appris Internet : "haters gonna hate". Si vous n’étiez déjà pas client de Revenge avant cet album, je vois mal ce qui pourrait vous faire ici changer d’avis. La formule, si elle s’est effectivement bonifiée avec le temps, notamment en ce qui concerne cette production désormais beaucoup moins opaque que par le passé, n’a au final pas beaucoup changé. Son crédo resté le même, le groupe canadien demeure naturellement fidèle à cette idée d’agression perpétuelle qu'il va mener systématiquement d'un bout à l'autre de chacun de ses albums. Un art qu'il maîtrise depuis belle lurette mais qu'il a réussi à fignoler depuis quelques années afin de régner sans partage sur ce genre qui plaît autant qu’il divise. Et tant pis pour ceux qui choisiront de rester sur le bas côté, Revenge finira de toute façon par avoir leur peau un jour ou l’autre... 