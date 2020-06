Engrossed - Initial Decay Chronique Initial Decay (Compil.)

One-man band italien formé par Hannes Delbello de Sepolcro et Tenebro, Engrossed a sorti cette année une compilation regroupant tous les titres que le groupe a sorti ou plutôt enregistré depuis sa formation. Alors dit comme ça on pourrait croire qu’il y en a pléthore sauf que la première sortie du projet remonte à 2018 et qu’au total cette compilation intitulée Initial Decay ne compte que cinq titres (dont une reprise). Pas de quoi s’étouffer donc...

Sortie en janvier de cette année via Bandcamp, cette compilation s’est vu proposer un pressage cassette quelques jours plus tard via Despise The Sun Records puis un pressage CD il y a quelques jours via Clandestine Productions, label mexicain à qui l’ont doit quelques sorties particulièrement dignes d’intérêt ces derniers mois (Malignant Altar, Cemetarian et Leprophiliac en tête). Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, Engrossed n’a rien à voir avec le fait de mettre une femme enceinte puisqu’en anglais cela signifie "absorber". Dommage, ça aurait été un peu rigolo quand même.



Comme on pouvait s’en douter, cette compilation s’ouvre sur les morceaux les plus récents soit les deux titres du split en compagnie d’Erupted, Vorus et Rotheads. Sauf qu’au lieu de nous les présenter dans l’ordre initial, on va retrouver en premier lieu "Rest In Putrefaction" suivi de "In The Corpse Valley". À ces deux premiers morceaux se succèdent les deux titres de la première démo du groupe intitulée Promo ’18. Normalement, cette compilation aurait dû s’arrêter là mais Engrossed a choisi d’y inclure une reprise d’Autopsy restée jusque-là inédite ("Ridden With Disease").



Sans grande surprise étant donné le CV du monsieur, l’Italien hyper productif continue d’évoluer sur les terres arides et désolées d’un Death Metal old school. Toutefois, ce dernier prend tout de même soin de ne pas trop tomber dans la redite puisque si Tenebro constitue un hommage vibrant à Mortician et que Sepolcro marche sur les pas d’un Disma ou d’un Undergang, le Death Metal d’Engrossed renvoi davantage (mais dans une version tout de même plus primitive) à des groupes comme Asphyx, Autopsy, Winter, Krypts, Desecresy ou Slugathor (bon et toujours un peu Undergang quand même). On reste donc quoi qu’il en soit sur un Death Metal grassouillet, putride et dégoulinant qui comme bien souvent ne fait pas preuve d’une grande originalité mais sait par contre se montrer efficace en toutes circonstances.

Comme avec Sepolcro, Hannes Delbello va donc faire étalage ici de tout son amour pour les mid-tempo à coups de séquences plombées qui vont rapidement venir nous peser sur les épaules (la première moitié de "Rest In Putrefaction", le début de "In The Corpse Valley", "Cremated" ou "Crawling Maggots"). Ces passages lancinants et répétitifs et parfois non dénués de groove ("In The Corpse Valley" à 0:41) sont heureusement contrebalancés par des accélérations plus ou moins franches ("Rest In Putrefaction" à 3:09, "In The Corpse Valley" à 2:28, "Cremated" à 1:06, "Crawling Maggots" à 1:36, etc) qui vont apporter ce qu’il faut de relief afin de tirer l’auditeur de sa torpeur et lui donner la force de s’agiter à nouveau.

Si on note évidemment quelques différences en terme de production (à l’avantage des titres les plus récents), celles-ci ne sont pas du tout préjudiciables à l’appréciation de cette compilation aussi courte qu’efficace puisque la simplicité des riffs proposés par l’Italien n’a d’égale que leur immédiateté. Aussi, on ne boudera clairement pas notre plaisir à l’écoute de ce Death Metal qui pue la mort à pleines narines et dont dégouline quantité de matières organiques quelles soient fécales, nasales, buccales...



A l’heure où des groupes comme Ulcerate (mais pas que) tentent de transcender à leur manière les barrières du Death Metal d’autres comme Engrossed s’appliquent à restituer avec succès une formule vieille de plus de trente ans sans y apporter quoi que ce soit d’autre qu’une relecture avant tout ultra efficace. Chacun choisira d’y adhérer ou non mais en attendant, on ne peut pas dire qu’Hannes Delbello se soit planté avec ce nouveau projet solo plutôt bien mené en dépit d’une certaine simplicité d’exécution et de composition. On attend cependant la suite de ses aventures avec intérêt même si étant donné la qualité de ces quelques compositions je ne me fais a priori pas trop de souci.

