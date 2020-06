Earth Drive - Helix Nebula Chronique Helix Nebula

Le cuir tanné par le desert rock classieux de BIG SCENIC NOWHERE, poursuivons l’exploration de contrées arides avec EARTH DRIVE, groupe Portugais originaire de Montijo dont c’est la seconde réalisation. Pas tombé de la dernière pluie (formation en 2007), ce quatuor compte en ses rangs un atout maître en la personne de Sara Antunes : ses lignes de chant tour à tour suaves, délicates et puissantes (soutenues par le coffre de Hermano Marques, pilier du groupe) sont ce qu’il y a de plus marquant sur « Helix Nebula », la frontwoman pratiquant un chant des sirènes propice à l’abandon, à s’échouer sur des bancs de sable sans espoir de retour.



Des refrains très accrocheurs, empreints d’une douce mélancolie qui marquent d’une empreinte indélébiles douze compositions incitant au voyage ; un périple spatial (« Dharma Throne », groovy à faire tourner les têtes), traversé d’embardées stoner de facture classique (« Axial View »), systématiquement rehaussées par la performance vocale de Sara. Des riffs fonctionnels qui ne prêtent pas forcément à l’analyse, EARTH DRIVE donnant plus le change lors d’intermèdes planants bien plus accrocheurs (« Nagarjuna », empreinte de mysticisme). C’est d’ailleurs sur ce va et vient entre parties lourdes et atmosphériques que s’articule la réussite de « Helix Nebula », album envoûtant auquel on reprochera juste de sacrifier un peu trop l’aventure au systématisme d’une formule qui, soyons clairs, donne néanmoins satisfaction.



Lancinante et introspective, « Science Of Pranayama » résume presque à elle toute seule le contenu d’un disque dont le principal défaut est, hasard du calendrier, d’être coincé entre deux sorties majeures : j’ai déjà évoqué le mémorable « Vision Behind Horizon » en introduction mais n’oublions pas ELDER, monumental sur « Omens » et supérieur en bien des points à EARTH DRIVE. Exception faite du chant, les mélopées charmeuses de Sara restant ici sans équivalent.

