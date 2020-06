Thecodontion - Supercontinent Chronique Supercontinent

Thecodontion est un duo de Death Metal Italien, sans guitares (ou presque), qui parle de fossiles et de périodes géologiques.



Franchement, j'hésite à terminer ma chronique là-dessus. Cette phrase ne pique-t-elle pas votre curiosité ? Moi, si. C'est en tout cas l'une des raisons pour lesquelles je me suis décidé à jeter une oreille sur "Supercontinent". D'ordinaire plutôt imperméable au Death Metal, l'album me semblait plein de promesses - au pire, vu ce qui était annoncé, j'allais me fendre la gueule, au mieux, mettre le pied sur un territoire qui m'était totalement inconnu. Impossible de ne pas évoquer cette pochette, œuvre de Stefan Thanneur (Chaos Echœs), colorée, grouillante, que dis-je, fumante ! Tout comme il est impossible de ne pas faire mention de l'étendard sous lequel sort la version digipack de ce premier longue-durée : I, Voidhanger Records. Cette année, plus que jamais, le label Transalpin prouve qu'il marche sur l'eau, sans pression, à contre-courant de toute mode ou lobby. Ouais, les meilleures fées se sont réunies autour du berceau de "Supercontinent", c'est indéniable.



Pas de surprises, c'est pour ça que l'album sonne si bien. Si l'on est un peu déstabilisés, au premier abord, par cette basse très organique qui prend ses aises dans le spectre sonore, et par cette batterie sèche, claquante à souhait, on se laisse très rapidement prendre au jeu préhistorique de nos deux ritals. Parce que leur Death Metal, en plus d'être d'une lourdeur jurassique, se paie le luxe d'être varié. Atmosphérique quand il faut, par le biais de ces interludes instrumentaux d'excellente facture, "Supercontinent" en serait presque pictural : il dessine aussi bien le mouvement des plaques que les bestioles plus ou moins massives qui chassent et paissent au milieu d'un joyeux bordel végétal. La faute à un master signé Necromorbus, certes, mais aussi au créneau, finalement assez unique, choisi par G.E.F. et G.D.



Du concept jusqu'à son exécution, l'album est surprenant de bout en bout, de part en part, en témoigne ce duo de voix qui emprunte clairement à Carcass, période "Symphonies of Sickness", d'abord, tantôt growlées, tantôt gerbantes, qu'on croirait piochées dans un disque de Goregrind. La basse, pendant des années cantonnée au rôle de plante verte, prend ici une belle revanche : tonitruante ! Des mares goudronneuses, desquelles s'extirpent quelques notes claires, des soli foudroyants, cordes frottées, cordes pincées, qu'importe, le résultat est impressionnant - de précision, et de puissance. Renforcée par la prestation du frappeur en chef, qui, au premier abord, peut sembler chaotique, voire simplet dans ses effusions... Et pourtant, de ce jeu sur les toms (en plein blast-beat, comme sur "Ur"), jusqu'aux parties délicieusement tribales (sur l'interlude "Lerova"), sa palette de révèle comme un bon cru : au fil des dégustations. Tout en nuances et en petites prises de risques qui maintiennent, intactes, l'illusion d'évoluer dans un univers inhospitalier.



"Supercontinent" est cru, frontal, à l'image de la faune qu'il dépeint... Tout en restant en marge, à part - il suffit de jeter un coup d’œil à ses textes, richement documentés et étrangement poétiques. Un petit Death Metal mijoté dans les chaudrons d'Antediluvian, tirant tantôt sur le Jazz (les solos de basses disséminés çà et là), tantôt vers le Grindcore, Thecodontion accouche d'un véritable objet non-identifié, fascinant dans sa démesure et son jusqu'au-boutisme, attirant comme peut l'être n'importe quelle terra incognita. "Supercontinent" nous fait vivre un fantasme de môme, en nous catapultant directement dans les bottes d'Alan Grant, parti calmer quelques écaillés (ou emplumés, c'est selon) qui auraient un peu trop pris la confiance. Une petite curiosité, et une belle découverte.

tracklist 01. Gyrosia (02:09) 02. Vaalbara (04:12) 03. Ur (06:33) 04. Kenorland (04:24) 05. Lerova (02:24) 06. Nuna (06:02) 07. Rodinia (03:52) 08. Tethys (01:58) 09. Laurasia-Gondwana (03:06) 10. Pangaea (07:37) 11. Panthalassa (02:41)

Durée : 44:58

