Oh putain, il dépote cet album ! Mais vraiment ! Il est de ceux qui te donne une patate de fou et qui t’incite à en distribuer aussi, des patates. KRYPTAMOK a été créé tout récemment, et il s’impose direct bim bam en 8 pistes pour 38 minutes. Car oui, ça fait du bien parfois, les titres ne sont pas à rallonge, ils ont juste ce qu’il faut pour ne pas être expédié et peaufiner quand même quelques ambiances, mais c’est en moyenne en moins de 5 minutes qu’on se mange des rafales.



Verisaama a éta composé et apparemment entièrement joué par un petit génie diabolique : Hex Inferi. Pas un nouveau venu puisqu’il était dans VORDVEN depuis la fin des années 90 et qu’il a aussi été à la basse pour HORNA. Ajoutez à cela d’autres groupes moins réputés, mais aussi une habileté pour le mixage et le mastering, et vous comprendrez pourquoi ce premier essai sonne aussi réussi.



KRYPTAMOK est donc une entité finlandaise, mais qui ne colle pas parfaitement à l’idée qu’on a de sa scène. Bon, si, on y trouve bien des éléments, mais avec d’autres saveurs ajoutées. Déjà, c’est ultra puissant. Une déferlante de puissance, de hargne, de coups de boule violents. Et ça débute vraiment comme ça, sur les chapeaux de roue. C’est survitaminé, mais sans sombrer dans l’insupportable. La voix elle aussi est particulièrement agressive et sans aucune pitié. Mais voilà, là où KRYPTAMOK arrive à tout déchirer, c’est en ajoutant à ces éléments des riffs mélodiques enjoués et en plaçant aussi des synthés aux moments pertinents. Pas le synthé qui te caresse lse oreilles, mais celui qui donne un côté épique à la musique.



Et l’équilibre est bougrement bien senti. Ici, on a l’impression de se manger du 1349, ailleurs on est transporté comme sur du EMPEROR. On peut se dire que les influences font saliver mais, même s’il ne faut pas s’attendre à un groupe qui remplacera ou attendra le niveau des légendes, le résultat est extrêment engageant. A la fois extrême mais pas fermé, avec en plus quelques chœurs pas dégueux non plus. Conseillé quand on veut se sentir fort ! Très bon black metal survolté !

