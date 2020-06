Devangelic - Ersetu Chronique Ersetu





Si le nom de ce long-format provient du mythe d’Annunaki qui signifie en Akkadien et Mésopotamien "le royaume des morts" (cela aura d’ailleurs pour effet quelques passages plus occultes et sombres), on a par contre du mal à le distinguer de la masse musicale informe et gluante proposée par ses géniteurs. Car dès le départ les craintes tant redoutées vont apparaître via la doublette « Swarm Of Serpents » et « Upon The Wrath Of Divinities » où l’on retrouve la traditionnelle alternance entre tabassage intempestif et moments plus lourds où la double est de rigueur. Mais comme d’habitude pourrait-on dire tout ceci, bien qu’étant parfaitement en place et exécuté avec brio, se montre (trop) rapidement linéaire tant on a la sensation d’entendre les mêmes plans que sur les deux précédentes galettes, malgré que ça ne dépasse jamais les quatre minutes montre en main (seule la compo de clôture ira légèrement au-delà). Si le guitariste a eu la bonne idée de proposer plus de solos que précédemment (ceux-ci sont d’ailleurs propres et sans bavures) les riffs et breaks au contraire semblent être identiques sur l’ensemble des titres, à l’instar des patterns du batteur qui bien que montrant une vraie technique et dextérité donnent l’impression de se recycler en permanence.



Cependant sans atteindre des sommets la suite de cette livraison va être légèrement plus intéressante, que ce soit sur le plus brutal et direct « Eyes Of Abzû » ou via le suffocant et obscur « Subterranean Revelations » qui en étant joué en mode express réussit à mettre en avant une longue plage au tempo bridé des plus massifs, et à l’herméticité imposante. Si ce bon rendu est aidé en cela par le chant puissant et caverneux, tout comme sur le varié et intéressant « Embalmed In Visceral Fluids » à la fois oppressant et écrasant, malheureusement après ces passages des plus agréables les transalpins vont retomber peu à peu dans leurs travers. Cela est flagrant sur l’ennuyeux « Throne Of Larvae » qui s’excite dans le vide ou encore avec « Vomiting The Infected » qui laisse légèrement la vitesse de côté sans pour autant captiver l’auditeur et lui faire retenir quelquechose. Et même si « Sigils Of Fallen Abominations » et « Cryptic Resurrection » dévoilent une facette plus convaincante pour en terminer ça reste beaucoup trop classique et scolaire pour captiver en continu, à l’instar de ce qui a été entendu jusque-là.



Alors certes c’est moins hermétique qu’auparavant mais ce cru 2020 signé DEVANGELIC bien qu’étant au-dessus des autres reste trop limité sur la longueur, et confirme (s’il y’avait encore besoin de le prouver) que la scène Death brutale Italienne est en net déclin depuis quelques années. Autant dire que ça ne sera pas encore cette fois que la bande va grimper d’un cran dans la hiérarchie nationale comme mondiale, dans un style déclinant qualitativement. Car même si ça s’écoute distraitement et agréablement tout cela s’oublie aussitôt terminé, et ce même si c’est moins bourratif que dans un passé proche. Du coup malgré leurs efforts Paolo Chiti et ses acolytes vont rester encore confinés dans la deuxième division du genre, même si au vu de la petite amélioration proposée ici on peut espérer que leur prochaine livraison sera enfin la bonne, à voir donc ! Il est souvent bon d’apprendre de ses erreurs, c’est ce à quoi s’est employé le combo Romain qui s’était égaré en chemin sur l’ennuyeux « Phlegethon » , plombé par une durée largement trop longue et un ensemble de morceaux monolithiques et peu inspirés. Revenant à un disque d’à peine plus d’une demi-heure (un format déjà utilisé lors de « Resurrection Denied ») le quatuor désormais signé chez Willowtip Records a également vu l’intégration d’un nouveau bassiste, histoire de donner un peu de sang-neuf à un ensemble qui en avait bien besoin. Curieusement si les deux leaders historiques continuent leurs rôles de compositeurs attitrés ceux-ci semblent avoir trouvé un regain d’inspiration, vu que ce troisième opus bien que n’atteignant pas des sommets est probablement leur meilleur jamais sorti à ce jour. 