Violent Hammer - Riders Of The Wasteland Chronique Riders Of The Wasteland

L'histoire de VIOLENT HAMMER n'a pas été un long fleuve tranquille depuis sa création en 2006 dans la ville de Kuusamo, car après deux démos rapidement sorties le combo a vu trois de ses membres quitter le navire, et a mis du coup sept années supplémentaires pour mettre en boîte de nouveaux titres. Fort désormais d'un line-up stable le quintet a néanmoins attendu encore six ans pour sortir ce premier album particulièrement redoutable, qui aura mis du temps à voir le jour malgré une durée des plus courtes. Car durant à peine plus de vingt-cinq minutes le groupe va nous embarquer autant dans un univers d'une violence inouïe qui sent bon la testostérone (et l'odeur putride et humide des clubs les plus underground), et renvoie vers une époque que l'on croyait révolue tant la musique proposée ici nous rappelle les grands débuts du Death/Grind Britannique et du Crust Suédois le plus énervé. Porté par une production des plus primitive et des influences où règnent en maîtres EXTREME NOISE TERROR, et les premiers NAPALM DEATH et BOLT THROWER (période « In Battle There Is No Law ! » et « Realm Of Chaos ») le combo va marquer les esprits avec cet opus qui ravira les amateurs de brutalité effrénée tant le rythme ici est joué majoritairement à cent à l'heure, histoire de ne laisser aucun survivant en chemin et de faire du dégât sur scène.



Car avec des morceaux qui ne dépassent jamais les quatre minutes on n'a donc pas le temps de s'ennuyer bien que l'ensemble se montre vite répétitif et interchangeable vu que les riffs et patterns de batterie donnent la sensation d'être toujours les mêmes, cependant vu la conviction et la rage que l'on ressent ici (notamment via les nombreux solos désarticulés qui renforcement ce sentiment de chaos généralisé et de combat permanent), tout ceci n'est que l'ordre du détail. D'entrée on est frappés par la force des deux compos qui ouvrent les hostilités à savoir « Death Squad » et « Annihilation (Victims Of Bomb Raid) » (et qui sont les plus longues de cette galette), où le tabassage et la vitesse sont omniprésents, mais où l'on trouve aussi de la place pour des passages plus lourds et écrasants, afin d'accentuer la noirceur déjà présente et d'oppresser encore un peu plus l'auditeur. Celui-ci est en effet pris à la gorge dès la première seconde (sans que la pression ne se relâche jusqu'à la conclusion finale), et il va d'ailleurs encaisser nombre d'uppercuts avant de se retrouver k.o., car il ne va pas ressortir indemne de tout cela une fois l'écoute terminée, vu la suite des déferlantes qui s'enchaînent de plus belle. Démarrant systématiquement par une rythmique enlevée et une brutalité affirmée l'ensemble des plages présentes vont proposer cependant quelques légères variantes, à l'instar des parties propices au headbanging de « Wasted Through Life » et « (Trapped) In Depths », ou du court et extrémiste « House Of Beria » qui ne cesse de bourriner en continu. Jouant donc sur le grand-écart entre explosivité et lourdeur intense les gars montrent qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes pour être le plus enragé possible, et que le côté Punk a parfois du bon, surtout dans un genre aussi primitif que le leur.



Du coup bien que donnant la sensation d'écouter la même chose en boucle jusqu'au bout (ce qui n'est finalement pas si grave) il faut quand même reconnaître que les Finlandais signent un long-format particulièrement réussi qui fait revivre avec bonheur l'âge d'or de cette scène. Alors oui ça n'a absolument rien d'original et ça ne marquera l'année de son empreinte mais il serait quand même dommage de ne pas se pencher sur cette oeuvre dépouillée et bien foutue, qui fait du bien par où ça passe et permet de mettre le cerveau en veille, ce qui en ces temps troublés est toujours bon à prendre et particulièrement reposant.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Hells Headbangers Records Death/Grind Primitif notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (3) 6.17/10

plus d'infos sur Violent Hammer

Death/Grind Primitif - 2006 - Finlande

nouveaute A paraître le 29 Mai 2020

écoutez Death Squad

Annihilation (Victims of Bomb Raid)

Wasted Through Life

Screams of Agony

Riders of the Wasteland

(Trapped) in Depths

House of Beria

Bratva

Prophet of Darkness

tracklist 01. Death Squad 02. Annihilation (Victims Of Bomb Raid) 03. Wasted Through Life 04. Screams Of Agony 05. Riders Of The Wasteland 06. (Trapped) In Depths 07. House Of Beria 08. Bratva 09. Prophet Of Darkness

Durée : 26 minutes

line up Lauri Autioniemi / Basse

Kalle Salmivaara / Batterie

Lasse Limma / Guitare

Janne Karjalainen / Guitare

Joonas Niemeläinen / Chant