Naxen - Towards the Tomb of Times

Chronique

Towards the Tomb of Times



Ma première écoute de NAXEN a été distraite, et a été distrayante aussi. Mais plus je l’ai réellement écouté, consciencieusement, au lieu de juste l’entendre, et plus certains défauts m’ont sauté aux oreilles. Il reste bien, vraiment bien même, mais effectivement il n’est pas impressionnant. Voyons les détails...



C’est le premier album que sort NAXEN, un groupe allemand qui s’était déjà fendu d’un EP en 2018. Il ne s'est pas amusé à les recycler ici et ce sont bien 4 nouvelles pistes qui nous attendent. Mais des pistes à rallonge : 12 minutes en moyenne. Certes, c’est long, et peut paraître peu engageant, mais le black metal tantôt enragé, tantôt dépressif passe vraiment sans aucun problème. Il y a même un effet d’hypnose qui opère bien. La lassitude n’est que légère, et que passagère. Mais vraiment, l’album laissé comme ça en fond se boit comme du petit lait !



Un petit peu trop justement, et c'est ce qui dans les écoutes répétées m'a ennuyé. Car si l’on commence à réfléchir sur la personnalité du projet, sur ce qu’il aurait de plus que les autres, là on sèche un peu. Cela ne lui enlève pas son efficacité, mais tempère tout de même l’engouement. Et en gardant mes oreilles de chroniqueur qui veut décortiquer, j'ai pris un recul inutile et qui ' preturbé mon plaisir. Il est revenu à partir du moment où je ne réfléchissais plus. Il ne faut surtou pas tergiverser en écoutant ces 48 minutes. Il faut se passer l'album et ne pas se poser plus de questions ! Pas besoin de longs discours non plus...



NAXEN fait du bon black metal sombre et surtout bien équilibré entre des parties déchainées aux mélodies destructrices et d’autres où la carapace se fend pour faire entrer des sentiments blessés ! Voilà, c’est court, mais c’est suffisant pour vous inciter à aller essayer !



DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE