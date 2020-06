Thou - Summit Chronique Summit





Clamons-le comme Thou le clame sur Summit : un autre sludge est possible comme « un autre monde est inévitable », et il se prend dans les matins succédant aux nuits de dèche. Intoxiqué mais l’esprit libéré, la décision d’aller dans le rose d’un ciel doux au cœur, il avance avec l’envie de laisser derrière soi la disgrâce du monde moderne, « slowcore » car le corps lent, s’appropriant comme un délice de finesse les promesses de l’aube.



C’est cela que transmet ce troisième album des Louisianais et c’est cela que j’ai mis tant de temps à comprendre le concernant. Emporté par les



Vous l’aurez sans doute compris : aujourd’hui, Summit me prend tout entier dans sa musique ronde et consolatrice, empathique, solidaire envers les rejetés et les déclassés. Thou a toujours été une formation transmettant par son art une certaine vision du monde, un appel à la révolte et l’essor d’une certaine conscience. C’est, étonnamment, dans son album le plus directement beau que ce parti-pris s’affiche le plus fortement, dans ces lignes mélodiques impavides, cette voix arrachée qui invite de toute sa rage à conquérir les richesses d’un monde offert, décloisonner les privilèges, prendre et partager les splendeurs que l’on nous vole.



Là où les cyniques pullulent et s’habillent d’une supériorité qui n’est qu’apparat, cachant mal leur impuissance à lutter derrière un sourire narquois, Summit ose donc faire du bien. Il ose soigner et parler de l’éventualité d’autre chose, sludge de l’après qui se prend à rêver qu’il peut être meilleur, jusqu’à des cuivres apaisés assurant que la Félicité est à portée de main. J’ai déjà parlé maint fois de l’amour que j’ai ressenti progressivement pour Thou et, même si je continue de préférer ce qui suivra ce disque aussi généreux qu’éperdu, paraissant lors de moments répétitifs chercher comme nous où aller pour révolutionner, ce n’est pas lui qui verra éteindre cette admiration que j’ai pour lui.



