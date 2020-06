Brutal Avengers - Chapter II - Mission to Exterminate Xenomorph Activity Chronique Chapter II - Mission to Exterminate Xenomorph Activity (Promo)

L'album à la pochette improbable.

Et au concept qui ne l'est pas moins.

En effet, Brutal Avengers, car c'est le nom de ce groupe, nous livre ici un condensé de kitsch (la pochette susnommée - non mossieu ce n'est pas un grot mot !), de SF dans la lignée de Starship Troopers vs Marvel, et de...brutalité, comme son patronyme semblait si bien l'annoncer.

Autant vous le dire de suite, quand je reçus cet album à l'époque, je faillis illico le jeter aux oubliettes, et vouer aux gémonies non seulement ses créateurs mais aussi ceux assez fous pour le commercialiser.

Seulement voilà, la curiosité m'ayant poussé à glisser cette galette dans mon lecteur, je ressentis à nouveau ce sentiment qui se manifeste chaque fois que j'ai l'intuition d'avoir mis la main, ou l'oreille (en fonction de ma souplesse du jour) sur une petite pépite.



Seulement, au tout début, je ne vis pas trop où les gugusses voulaient en venir avec leur concept.

Puis le titre complet de l'album me mis la puce à l'oreille (je vous l'écris ici une fois, comme ça on en sera débarrassé : « Chapter 2 : Mission To Exterminate Xenomorph Activity »).

Nous voici donc face à des super-héros donc, aux prises avec d'horribles aliens venus bouffer ta grand-mère, asservir ta copine et atomiser le reste de la planète.

Je poursuivis malgré tout mon écoute avec attention, et discernais vite une, sinon LA principale influence du combo : le grand Nile.

Ecoutez plutôt la première plage, notamment les 30-40 premières secondes, et ne venez pas me dire que cela ne vous fait pas penser à toute leur période comprise, en gros, entre "Amongst The Catacombs..." et "In Their Darkened Shrines" ?

Le premier morceau "Destruction Of The Sick By The Fallen Angel Commando", vous enverra une bonne grosse dose de rayon alpha death metooool, tandis que la seconde plage "Xenomorph Invaders From The Last Planet"- paye tes titres à rallonge, un peu comme un gimmick de Nile-, justement, renforcera ce feeling d'ovni death metal...tout en remerciant les Grands Anciens que ce skeud ne soit pas qu'un deux titres car l'envie de reviens-y se fera vite prégnante et omniprésente.

A noter que cette seconde chanson, ainsi que "Return Of Mad Zombies" (piste trois), et "Thunderbolts" (piste 7), étaient déjà présents sur la première démo intitulée "Chapter 1 : Birth Of The Rogue Nation ».

Quand on sait que c'est une demoiselle qui officiait alors derrière le crachoir, ça laisse rêveur. Bagaaarrre !

D'autant qu'on ne peut enlever au groupe un fort penchant pour le grind (j'ai souvent pensé à la voix du premier Sublime Cadaveric Decomposition).

En un mot comme en 666, voici une belle leçon de death brutal et original, sorti à l'époque de nulle part comme un vaisseau alien débarqué de l'hyper-espace.



Depuis lors disparu des écrans radars, ce vaisseau radio-actif, aurait pu, après avoir fait le tri dans ses influences et allégé sa combi de l’espace, faire grandement parler de lui car le potentiel dévoilé était d’ores et déjà volcanique.



Quand on vous dit que ça existe, les extra-terrestres.

Et aux chiottes, les super-héros en collants !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2014 - Trendkill Recordings Brutal death/grind notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : (1) 3.5/5 Webzines : -

plus d'infos sur Brutal Avengers

Brutal death/grind - 2009 † 2015 - France

tracklist Destruction of he Sick by the Fallen Angel Command

Xenomorph Invaders from the Lost Planet

Return of Made Zombies

Vormitarmageddon

Necrop a Triot

There Is No God

Thunderbolts

Alien Disenbowelment

Tomb of the Rising Stars

Absolute Zero the Starlight Destruction

Durée : 39'25

Essayez aussi Cyanic

Litanies Of Lust Unholy

2012 - Ghastly Music D.S.K.

Oppressed / Deformed

2006 - Thundering Records Gorezone

Brutalities Of Modern Domination

2009 - Xtreem Music SCID

Fucked Beyond Recognition (Compil.)

2005 - Undergrind Despised Icon

Consumed By Your Poison

2002 - Galy Records