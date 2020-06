Carach Angren - Franckensteina Strataemontanus Chronique Franckensteina Strataemontanus

Me conseiller d’écouter CARACH ANGREN résonne toujours à mes oreilles comme une insulte, comme si on me recommandait de devenir aveugle : « Tu voudrais pas devenir aveugle ? C’est super d’être un putain d’aveugle ». Je m’excuse auprès des aveugles qui me lisent, mais non, je n’ai pas spécialement envie de perdre la vue. Même si cela permet de développer des supers sens à la Murdock. Même si cela « permet de se concentrer véritablement sur les sons et de faire vagabonder son esprit, qui crée des images correspondant à ce qu’on entend. ». Je ne suis pas sûr... L’autre jour je suis allé au cinéma, et il y avait un aveugle dans la salle, accompagné de son... ami peut-être, mais qui en l’occurence était plutôt ses « yeux ». Et pendant tout le film il racontait ce qu’il se passait : « Là, il lui fait un regard sombre », « Là il a sorti un couteau », « Là il se touche les tétons »... Donc non, je ne pense pas que c’est suffisant d’avoir le son pour saisir et apprécier ce qui se passe.



En musique c’est différent ? Oui, je suis d’accord que ça doit l’être normalement, et je suis tout à fait d’avis que la musique est parfaite lorsqu’elle parvient à suggérer des images, quelles qu’elles soient ! On adore SUMMONING ou FALKENBACH et SAOR pour ça par exemple. Mais attention, j’utilise un mot qui me semble important pour comprendre mon souci avec les Hollandais de CARACH ANGREN : « suggérer ». Eux, ils ne suggèrent pas, ils « racontent ». Ils ont toujours une histoire, et ils la mettent en musique, avec une évolution narrative, des déclamations, des sons... Bref, ils enregistrent carrément un film. Et donc on se retrouve dans la situation de mon aveugle au cinéma. On est en train d’écouter quelque chose qui n’est pas suffisant à l’oral, quelque chose qui doit avoir une partie visuelle et qui ne nous est pas présentée. J’ai donc toujours cette impression « d’incomplet », cette frustration de ne pas pouvoir regarder ce qui se passe.



C’est pourtant à nouveau très bien construit, très bien imaginé, très bien exécuté. Le trio est maintenant bien rodé depuis 2003. D’ailleurs, en parlant de line-up, le batteur a quitté la formation après l’enregistrement. Namtar laisse donc son frère Ardek poursuivre avec Seregor. On félicite quand même le groupe pour s’être maintenu sous sa forme originelle depuis 2003. 17 ans sans changements, c’est rare ! Du côté de l’enrobage du nouvel album aussi les moyens nécessaires ont été prévus et, après Jonas Kjellgren et Peter Tagtgren, c’est cette fois-ci Robert Carranza qui a fait le mastering et le mixing. Qui ? Robert Carranza ! Côté musique il a travaillé pour MARILYN MANSON sur The Pale Emperor et Heaven Upside Down. Côté cinéma il a bossé pour 300 et Super. Musique et cinéma... On y revient donc... Rien à redire donc sur les méthodes, sur le sérieux, sur la « qualité intrasèque ».



Franckensteina Strataemontanus est constitué de 11 morceaux qui ont pour concept la personne de Johann Conrad Dippel, celui-là même qui a vécu jusqu’au début du 18ème siècle et qui a inspiré l’histoire de Franckenstein. Il est né dans le célèbre château et il poursuivait des recherches jugées amorales et dérangeantes, qui lui ont valu des arrestations. Théologien, alchimiste et médecin à la recherche du secret de la vie... Ça entraine une certaine réputation, c’est sûr. Et ça inspire donc encore de nos jours.



CARACH ANGREN lui rend donc un bel hommage de 50 minutes, dans la pure veine du black metal teinté de death et plongé dans le théâtral qui a fait sa renommée. Aucune doute sur le fait que ceux qui aiment être aveugles apprécieront à nouveau. Le groupe reste unique, reste fidèle à son style et quelque part fait preuve d’une certaine intégrité. Je répète juste un dernière fois qu’en ce qui me concerne je trouve qu’ils racontent trop, comme BLACK MESSIAH, et que du coup je n’ai pas l’impression d’écouter la bonne originale d’un film de grosse production, mais bien d’écouter le film sans pouvoir voir ce qu’il se passe à l’écran. Une frustration qui s’atténue un peu au fil des écoutes, mais qui reste bien réelle...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Season Of Mist Black Metal Cinématographique notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : (4) 8/10

plus d'infos sur Carach Angren

Black Metal Cinématographique - 2003 - Pays-Bas

nouveaute A paraître le 26 Juin 2020

tracklist 01. Here in German Woodland 02. Scourged Ghoul Undead 03. Franckensteina Strataemontanus 04. The Necromancer 05. Sewn for Solitude 06. Operation Compass 07. Monster 08. Der Vampir von Nürnberg 09. Skull with a Forked Tongue 10. Like a Conscious Parasite I Roam 11. Frederick's Experiments

Durée : 50:41

voir aussi Carach Angren

Where the Corpses Sink Forever

2012 - Season Of Mist Carach Angren

Death Came Through a Phantom Ship

2010 - Maddening Media Carach Angren

Dance and Laugh Amongst the Rotten

2017 - Season Of Mist Carach Angren

This is no Fairytale

2015 - Season Of Mist