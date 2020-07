Pearl Jam - Riot Act Chronique Riot Act



De retour aux Etats-Unis, Pearl Jam choisira pourtant de remonter sur les planches quelques mois plus tard le temps d’une tournée américaine qui leur permettra de mettre les choses en perspective et ainsi aller de l’avant. Pour autant, le besoin d’un break se fait à l’époque clairement ressentir. Le groupe passera ainsi l’année suivante au vert, chacun vacant à ses occupations tout en prenant le temps de composer pour la suite. C’est ainsi au début de l’année 2002 que Pearl Jam va se retrouver aux Studios X de Seattle pour deux sessions d’enregistrement chapeautées par le producteur Adam Kasper amené à collaborer avec la formation suite aux recommandations de Matt Cameron avec qui il avait déjà travaillé sur certains albums de Soundgarden et The Wellwater Conspiracy. Ne souhaitant pas reproduire les mêmes erreurs que pour



Paru en novembre de la même année, la sortie du bien nommé Riot Act s’inscrit dans un contexte particulier, celui de l’après Roskilde Festival mais également celui d’une Amérique meurtrie par les attentats du 11 septembre 2001, par une politique intérieure et extérieure particulièrement intrusive, agressive et vengeresse et par un patriotisme aveugle et nauséabond. Si le groupe n’a jamais eu sa langue dans sa poche, ce septième album sera donc l’occasion pour Pearl Jam d’élever sa voix, d’exorciser certains démons ("Love Boat Captain" qui par cette phrase - Lost nine friends we'll never know... two years ago today - fait directement référence aux évènements survenus au Danemark), de prendre ouvertement position sur des sujets de société qui le touche ("Green Disease", "Help Help", "½ Full" ou ce fameux "Bu$h Leager" qui vaudra d’ailleurs à Vedder quelques huées en concerts comme on peut le voir sur le DVD Pearl Jam Twenty) et surtout de répandre beaucoup d’amour dans un monde qui en a effectivement bien besoin ("Save You", "Love Boat Captain", "Ghost", "I Am Mine", "You Are", "Get Right"...).



Contrairement à ce que l’on pourrait légitimement penser, Riot Act n’est pas la suite directe de

À sa manière donc et même si pour le coup Pearl Jam a effectivement calmé le jeu, ce Riot Act propose une fois de plus un mélange toujours aussi réussi et efficace de titres relativement directs ("Save You" qui marque les débuts de cette collaboration entre Boom Gaspar (claviers) et Pearl Jam, "Love Boat Captain", "Ghost", "Get Right", "Green Disease") et de ballades Rock plus nuancées dont les sonorités Folk et Americana (et même Blues pour "½ Full") toujours aussi évidentes ("Can’t Keep", "Cropduster", "I Am Mine", "Thumbing My Way", "All Or None") attestent encore une fois de tout l’héritage laissé par Neil Young. Enfin, on trouve également quelques compositions plus expérimentales comme par exemple ce "Bu$hleaguer" sur lequel Vedder de sa voix chaude et posée, comme s’il taillait directement le bout de gras avec l’auditeur, va tirer à balle réelle sur ce bon vieux George W. Bush, "Arc" en forme d’interlude transcendantal où le même Eddie Vedder, à travers de grandes inspirations vocales, va tout simplement communier avec ces neuf âmes perdues et puis cet excellent "You Are", un titre surprenant dont la dynamique entêtante, presque dansante, et les guitares tortueuses et truffées d’effets lui confèrent quelque chose de terriblement addictif et moderne à la fois. Bref, Riot Act atteste une fois encore de tout le talent d’un Pearl Jam capable de varier les genres tout en restant extrêmement cohérent pendant près de cinquante-cinq minutes.



Après douze années de carrière particulièrement intenses et mouvementées faites de hauts et de bas, de pleurs et de rires, de colères et de joies, de succès et de déconvenues, Pearl Jam prouve ici d’une bien belle manière qu’il a toujours quelque chose à dire et que ce quelque chose à surtout énormément de sens, pour lui d’abord mais également pour ses auditeurs toujours présents malgré les années qui passent et les modes qui vont et viennent. Passer de porte-étendard fougueux d’un mouvement Grunge monté de toute pièce par des médias en quête de buzz à "simple" groupe de Rock ayant su garder les pieds sur Terre n’a semble-t-il posé aucun problème pour la formation de Seattle - somme d’individualités toujours aussi marquées et plus solide que jamais - qui brille ici par son talent pure et une capacité évidente à fédérer. 