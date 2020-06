Buköwski - Grind on the Rocks Chronique Grind on the Rocks

Avec les beaux jours et la chaleur qui reviennent ces derniers temps, j'ai besoin d'albums courts, qui fassent rimer "brutalité" avec "simplicité". Des disques qui puissent me faire débrancher le cerveau, qui s'écoutent tranquillement, sans forcer. Une pochette aussi classieuse, une tracklist aussi débile, un nom aussi évocateur ne pouvaient qu'augurer du bon pour ce "Grind on the Rocks" : du Grind'n'roll qui fleure bon le bourbon et les effluves d'un cubain roulé bien serré ? Pas besoin d'en dire plus, messieurs, vous m'avez déjà conquis.



C'est d'ailleurs la première fois que Buköwski croise ma route. La scène d'Argentine étant loin d'être la plus réputée en matière de Grindcore, j'étais le premier surpris par la qualité de ce "Grind on the Rocks". Il faut dire que nos vieux dégueulasses ont eu le temps de parfaire leur technique : actifs depuis 2013, ils se sont rendus coupable d'une foultitude de démos et splits, et l'objet qui nous intéresse aujourd'hui semble être leur tout premier full-length, dopé par une production solide et des musiciens qui tiennent solidement la baraque.



Alors, qu'est ce qui fait le charme de ce "Grind on the Rocks" ? Disons que Buköwski est au Grindcore ce que les ritals de Whiskey Ritual sont au Black Metal. Une variante plus groovy, dont les guitares tortillent du cul en permanence, toutes en rondeurs et en cassures de rythme, qui invitent au hochement de tête un peu benêt, avec le sourire. Un vrai pur malt, quoi. En piochant dans les meilleurs distilleries, celles qui vieillissent leurs breuvages au son de Discharge et Motörhead, Buköwski propose une variante qui n'invente certes absolument rien, n'est ni personnelle, ni transcendante, mais se savoure. A l'image de cette petite bouteille de blanc, achetée en supermarché : sans grande prétention, mais qui se laisse boire avec plaisir.



Au-delà d'augmenter son tirage quand il le faut (certains titres, comme "De 30 Inviernos", sont de vraies branlées), Buköwski propose des compositions parfois un peu maladroites, mais assez irrésistibles - même si elles sont un peu idiotes : "Vagabundo" et ses claquements de main en accompagnement font immanquablement sourire, tout comme "Humo", une reprise complètement flinguée de "Smoke on the Water" sur laquelle le hurleur finit de se détruire la gorge. A grands renforts de blasts et autres D-beats, de refrains qu'on prend plaisir à reprendre avec le hurleur en chef ("Grind Drink Crust'n'Roll", "All You Need is Alcohol"), "Grind on the Rocks" réussit à rendre ses petits défauts finalement très attachants. Buköwski nous offre une belle petite surprise, qui n'a d'autre ambition que de botter quelques derrières et donner la patate. C'est déjà pas mal, et parfait pour la saison.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE