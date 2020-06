Front - Antichrist Militia Chronique Antichrist Militia (EP)

Si on ne cesse de vanter depuis quelques années l'impressionnante qualité de la scène extrême Finlandaise, il faut aussi souligner le nombre incroyable de formations émergeant de toutes parts au sein du pays des mille lacs, qui cette fois-ci nous envoie un de ces rejetons les plus prometteurs passé pourtant en dehors des radars malgré sa présence sur un label reconnu. Car peu de temps après ses débuts en 2015 le combo de Lahti a été repéré par les Allemands de Iron Bonehead qui ont sorti dans la foulée leur premier opus en 2016 (l'excellent « Iron Overkill »), au nom qui sent bon les vieux MOTÖRHEAD. Ce choix n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard tant le regretté Lemmy Kilmister a influencé le quatuor qui s'en est massivement nourri (en y ajoutant un soupçon de MARDUK, INFERNAL WAR ou BESTIAL WARLUST) pour faire de son Blackened Death/Thrash bas du front, une véritable machine de guerre. Pourtant après ce début en fanfare la bande s'est montrée plus que discrète, privilégiant les concerts à l'écriture jusqu'au départ l'an dernier de son chanteur historique, qui a été vite remplacé et dont le successeur se montre tout aussi convaincant. Mais plutôt que de faire encore poireauter longtemps sa fan-base (au risque de la perdre) les nordiques ont choisi de passer par la case EP afin de refaire parler d'eux et de proposer enfin de la nouveauté, après quasiment quatre ans de silence. Mais le moins que l'on puisse dire c'est que cette longue attente en valait largement la peine, tant les gars ont conservé leur puissance de feu et ce côté guerrier qui sied parfaitement à leurs compositions directes et sans concessions.



Car dès l'introduction terminée ceux-ci nous balancent un « Antichrist Militia » de haute lutte qui ne cesse de miser sur la vitesse et le tabassage intensif (joués quasiment en continu), et où se greffent quelques parties en mid-tempo des plus remuantes ainsi que du riffing typiquement Thrash du plus bel effet. D'entrée le groupe mise sur son morceau le plus varié et le plus représentatif de ce qu'il aime jouer, histoire de mettre les points sur les i, et l'on s'aperçoit qu'il n'a pas perdu la main tant on y retrouve cette écriture très simple et directe, où l'entrain et l'accroche priment sur les excès techniques et sonores, ce qui est une excellente chose. D'ailleurs ce démarrage en fanfare ne va cesser de s'intensifier par la suite, preuve en est le redoutable et rudimentaire « Iron Front » thrashy à mort et qui ne débande pas une seconde, vu que le tempo une fois emballé ne s'arrête jamais et l'on se croirait revenu aux origines du genre dans les années 80. Taillée pour la scène (comme une grosse partie de cette sortie) cette plage trouvera facilement sa place en concert, porté par des solos joués à l'arrache qui s'intègrent parfaitement aux passages rythmiques entêtants, à l'instar du tout aussi réussi « Venom & Salt ». Là-encore pas de quartier et on ne laisse aucun survivant en chemin, tel semble être le credo ici vu que ça débute et se conclue sur les chapeaux de roue, voyant juste cet océan de violence et de brutalité être ralenti par un passage central plus lourd et parfait pour headbanguer, afin de reprendre son souffle au milieu de cette tempête musicale.



Et puis comme pour vouloir faire une pause la bande va lever le pied sur l'interlude « Mouths Of War » qui va montrer une facette plus lente et angoissante pas dégueulasse, où le côté guerrier et martial bien que toujours présent va se dévoiler sous une forme différente et agréable, avant le retour de l'orage sous le nom de « Machinegun Blasphemy ». Jouant sur l'alternance entre explosivité et lenteur le résultat est pourtant ici moins convaincant et sulfureux, la faute peut-être à une radicalité poussée sans doute trop loin et aussi une écriture moins incisive. Mais cela n'est que de l'ordre du détail tant ce court-format tient toutes ses promesses sans faiblir en chemin, porté par un équilibre impeccable et une production à l'ancienne qui sonne live, renforçant ainsi ce sentiment d'oppression qui saute à la gorge de l'auditeur dès le début de l'écoute. Sans rien révolutionner sur leur passage mais étant sérieux et appliqués les mecs confirment les bonnes choses entrevues précédemment et s'affirment comme des outsiders crédible au sein d'une scène locale pléthorique et ultra-concurrentielle, tant leur musique certes très calibrée mais ultra-efficace fait plaisir à entendre, et montre que la simplicité il n'y a que ça de vrai. Car celle-ci reste bel et bien la meilleure solution pour marquer les esprits, et s'affirmer durablement avec le temps malgré les modes éphémères qui disparaissent aussi vite qu'elles ne sont apparues et qu'on aura oublié d'ici peu, contrairement à ce old-school qui continue de (sur)vivre contre vents et marées, malgré le temps qui passe.

2020 - Iron Bonehead Productions Blackened Death/Thrash

Blackened Death/Thrash - 2015 - Finlande

A paraître le 5 Juin 2020

tracklist 01. Doom Cult Legion 02. Antichrist Militia 03. Iron Front 04. Venom & Salt 05. Mouths Of War 06. Machinegun Blasphemy

Durée : 23 minutes

line up Von Bastard / Guitare

Revenant / Batterie

Kaosbringer / Chant

Meister F. / Basse

