Odiosior - Odiosior Chronique Odiosior (EP)

Tous ceux qui ne sont pas de vrais trve l’ignorent ou n’y croient pas, parce qu’ils n’y ont pas accès, mais il existe vraiment un monde pour les possédés du black metal. Quand on parle du « monde du BM », c’est pas pour rigoler, frimer ou faire peur aux enfants. Dommage pour toi, mais c’est comme ça, tu n’as pas la clé. Tu restes dehors. Mais comme tu fais un peu de peine, Sakrifiss veut bien t’en parler un peu… C’est un monde sombre et froid, mais qui finalement reprend un peu les nécessités du monde des gens comme toi. On a des grottes, on a des bars à vin, on a… des pharmacies aussi. Si, si, on en a. J’y suis passé l’autre jour d’ailleurs. Je me sentais pas bien depuis le matin et :



« Malut monsieur le pharmacien, j’ai un peu mal au cœur depuis ce matin.

_ Qu’est-ce qu’il vous arrive, maître Sakrifiss ?

_ Je pense que c’est parce que j’ai oublié mon black metal en sortant de chez moi pour aller au salon autodébronzant. C’est peut-être lié.

_ Ah oui, c’est sans doute lié.

_ Est-ce que avez quelque chose sous la main ? Un album qui pourrait me retaper ? J’ai quelques vierges à sodomiser en fin d’après-midi et là… J’ai même peur de bander mou…

_ Malheureusement, on m’a tout pris. Enfin… Il me reste juste un groupe, mais je vous préviens, il est générique…

_ Oh ! Générique ! Ça veut dire qu’il est générique ?

_ Bah, c’est pas un groupe principal, euuuuh, mais c’est la même chose… Ou plutôt c’est équivalent à un groupe normal.

_ Mais si c’est la même chose, il n’y a pas de différence alors ! C’est moins bien ? C’est gênant ?

_ Alors c’est gênant, oui, un peu, enfin, surtout si vous vous appelez Eric…

_ Je comprends plus rien là… Pourquoi ce serait gênant si je m’appelle Eric ?

_ Parce ça gêne Eric ! Ahahahahahahahahahahahaha.

_ …

_ Ahahahahahahaahahaha.

_ ...

_ Ahahahahahahaahahhahahahah.

_ Non, mais je crois que c’est bon, on a compris que le niveau de l’humour dans le black metal était assez bas, pas la peine d’en rajouter… Mais donc, ce truc là, c’est générique… Et ça vient d’où ?

_ Oh, il y en a de partout ! Des groupes qui sont des copies conformes des autres, c’est bien répandu maintenant.

_ D’accord, mais celui-là en particulier !?

_ Euh, ça vient d’où ce bidule… Vous savez Maître Sakrifiss, ça se distingue pas à l’œil nu, ni à l’oreille nue d’ailleurs… Ah ! J’ai trouvé. Alors celui-ci vient de Finlande. C’est fabriqué par un petit artisan, qui fait aussi d’autres génériques que celui-là. D’ailleurs, celui que j’ai entre les mains est son nouveau produit. Première sortie je vous prie !

_ Et il fabrique ça tout seul ?

_ Oui, oui, tout seul. Mais en fait il l’a mis au point à l’été 2019. Il le vendait même lui-même. Et puis fin novembre ça été mis en tape et vendu par Worship Tapes, et là c’est finalement pressé sous forme CD par Spread Evil Productions.

_ Ah, mais je connais ça. Assez underground comme maison !

_ Tout à fait ! Ils aiment bien faire des découvertes, et même si peu de leurs poulains percent, c’est toujours fait avec sérieux, avec sincérité et intégrité, et finalement c’est efficace.

_ Cest donc ça du générique !

_ Voilà !

_ Et on donne des noms à cela quand même ou alors les génériques sont censés être anonymes ?

_ Oh, on les nomme, on les nomme. Celui-ci c’est donc du ODIOSIOR.

_ Ça sonne très efficace effectivement. Contre le mal de cœur, un petit ODIOSIOR.

_ Oui, petit est le bon mot d’ailleurs puisque ça ne dure que 23 minutes.

_ Ah… Effet limité alors.

_ Oui, mais bon, le temps que vous rentriez dans votre grotte, ça devrait vous aider à tenir !

_ Enfin bon, attendez hein, je l’ai pas encore acheté hein. Il me faut des précisions quand même... C’est gentil de dire que c’est générique, et que ça ressemble à autre chose, mais c’est du black épique ? Dépressif ? Symphonique ?

_ Ah bah là... Vous le voyez vous-même Maître Sakrifiss, mais sur un générique, il n’y a pas d’étiquette hein.

_ ... Mais vous l’avez bien testé vous ! Alors !?

_ Ooooh, mais vous savez, moi je suis pas comme vous à savoir parler des choses, hein... Disons qu’il y a des guitares... une basse...

_ Oui, bon, c’est pas trop surprenant pour l’instant...

_ Bah oui, c’est générique... alors...

_ Mais les guitares par exemple, elles riffent comment ?

_ Bien.

_ Non, mais elles donnent quelles ambiances !

_ Des bonnes ambiances black metal !

_ Ça va être difficile quand même... Vous êtes pénible... Des claviers ?

_ Ah, il y a quelques touches, mais c’est pas tout le temps ! Au début peut-être.

_ J’apprendrai rien avec vous, j’ai l’impression ! Et sinon le prix ?

_ Comme c’est un générique qui dure moins longtemps, c’est un poil mois cher, mais de toute façon je n’ai que ça aujourd’hui, donc vous n’avez pas trop le choix je pense.

_ Je pense aussi, oui... Bon, je le prends, mais pour finir, j’espère qu’il y a au moins une notice ou des explications avec !

_ Euh non, ça il y a pas.. Mais par contre, je peux vous donner un générique !





DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Spread Evil Distribution Black Metal Générique notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Odiosior

Black Metal Générique - Finlande

nouveaute A paraître le 26 Juin 2020

tracklist 01. Kavahda Näkyäni 02. Kutsu 03. Oodi Sudelle 04. Antaudu Yölle 05. Andrasin Sinetti

Durée : 23:36