Irae - Lurking in the Depths Chronique Lurking in the Depths

C’est la première fois que je fais une chronique d’IRAE, mais pas la première fois que j’en parle puisque j’en avais touché un mot lorsque j’avais présenté le collectif portugais Black Circle, composé de MONS VENERIS, DECREPITUDE, VETALA, RAINHA COLERA, et donc IRAE. Celui-ci commence véritablement à être un vieux de la vieille, formé en 2002 par le seul et unique Vulturius, et sa discographie s’en ressent. Certes, il n’a sorti que 5 albums en 18 ans, mais notre petit démon fait partie de ces adorateurs des sorties communes, et il a ainsi cumulé un nombre de splits assez impresionnant. Parmi son tableau de chasse on trouve INTHYFLESH, CRIPTA OCULTA, BLACK HOWLING, DECAYED, SILVA NEGRA mais aussi presque toute la lie de la scène BM du Portugal ! Une façon de penser et une attitude qui rappelle bien entendu l’autre collectif qui vient tout de suite à l’esprit quand on pense à la France : Les Légions Noires.



On ne le répètera jamais assez, le Portugal est depuis plusieurs années devenu le pays qui fournit le plus de formations inspirées par nos BELKETRE, VLAD TEPES et MUTIILATION. Mais pas uniquement inspirées, vraiment possédées par les compositions de ces groupes cultes. Et ici aussi la porte des Enfers s’ouvre devant nous dès les premières notes ! Un son lo-fi et raw, des riffs simples répétés de manière à mettre la cervelle en compote ! Ah oui, oui, oui, c’est bel et bien un groupe qui plante des ambiances malsaines et pesantes.



Mais malheureusement il souffre de défauts et le premier vient du fait qu’il brode trop, beaucoup trop autour de riffs similaires. J'adore vraiment ces mélodies, mais voilà, les similitudes sont fortes, et il faut vraiment écouter encore et encore pour vraiment dissocier les pistes les unes des autres. Sauf celles qui partent dans de l’infernal dégressif. Mais là, c’est le deuxième point qui me déplaît... Des titres, ou parfois juste des passages, qui veulent mettre un gros coup de boost au côté evil et qui pétaradent sec, mais sans provoquer l’effroi, sans réussir leur coup, et finalement cela ne réussit qu’à taper sur les nerfs...



IRAE a la charme suffisant pour nous embarquer dans les tréfonds des Ténèbres, mais il n’a pas non cependant le mordant suffisant, ou la petite patte supplémentaire, qui pourrait le placer plus haut. Satisfaisant, mais sans beaucoup plus...

2020 - Signal Rex Trve Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.75/10

plus d'infos sur Irae

Trve Black Metal - 2002 - Portugal

nouveaute A paraître le 26 Juin 2020

écoutez Ratazanas

tracklist 01. Nightshade 02. Black Metal Violador 03. Ratazanas 04. A Blaze in the Mist 05. Between Ruins 06. Encurralado 07. Calor, Fome e Doenças 08. Carved in Pit Stones

Durée : 43:52

