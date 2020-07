Sombre Héritage - Alpha Ursae Minoris Chronique Alpha Ursae Minoris

Le label québécois Sepulchral Productions a-t-il déjà sorti de mauvais albums ? C’est subjectif comme question bien entendu, mais en y réfléchissant bien, j’ai l’impression qu’il n’y a même pas d’albums moyens ou qui laissent indifférents chez eux. J’ai moi-même été très critique envers les opus de GRIS ou SOMBRES FORETS de 2013, mais ce n’était qu’une affaire de goût et on compte beaucoup de fans de À l'âme enflammée, l'äme constellée... et La mort du soleil. Ensuite, on n’a toujours entendu que du bien au sujet de FORTERESSE, MONARQUE, NEIGE ET NOIRCEUR et plus récemment, en 2020, SERMENT. Donc non, je ne vois pas quel album serait plus faible dans le répertoire de ce label, il n’y a pas de mauvais élève, de vilain petit canard… Le gérant, Myrkhaal, se fait ainsi pardonner son inactivité en tant que musicien, lui qui avait fait ses preuves au sein de l’excellent FROZEN SHADOWS.



On pourrait juste lui reprocher de ne pas signer plus de poulains, mais bon, si c’est la condition pour avoir de la qualité… 2020 note cependant l’année de deux nouveautés, de deux groupes nouvellement formés et donc l’occasion de prendre un bol d’air canadien. Le premier a été cité plus haut et ne pouvait pas décevoir puisqu’il est un projet solo de Moribond de FORTERESSE : SERMENT. Le deuxième, SOMBRE HERITAGE, titillait un peu plus la curiosité, composé de trois hommes officiant dans d’autres formations, mais encore méconnues chez nous. Le bassiste / guitariste / chanteur nommé Exu, et le batteur nommé Silencer jouent ensemble depuis plus de 10 ans au sein d’HAK-ED DAMM. Le groupe est complété par Molag-Venn, de NALZER, au chant.



Le trio a donc de l’expérience dans le black metal et c’est avec un album bien construit, de 6 pistes qui accumulent 37 minutes, qu’il se présente à nous. Première remarque, bien que ce ne soit pas non plus une règle absolue chez Sepulchral Productions, c’est bien en français que sont interprétées les compositions. « Sombre héritage », « Nature souillée », « Dissidence »… Et les paroles sont souvent compréhensibles, point important en ce qui me concerne car cela m’aide toujours à m’approprier plus rapidement des morceaux, et à même les entonner par moment. Le titre de l’album par contre vient bien du latin, et les amateurs d’astronomie savent que l’on parle de l’étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse. Une polaire… d’où le nom du premier morceau « Polaris ». Bon, c’est vrai qu’on ne voit pas très bien d’un coup comme ça le lien entre le nom du groupe, le nom de l’album, le nom des pistes, ni même avec le visuel de la pochette qui semble encore partir vers autre chose, mais il y en peut-être un, qui va me demander encore un peu de réflexion…



Côté musique. Classique. Bon mais classique. Les pistes sont construites selon les schémas efficaces du black metal pur et mélodique. Les guitares posent des riffs entraînants et l’ensemble s’écoute d’une traite, sans encombre. On peut par contre faire la fine bouche, et regretter de ne pas être plus transporté ou au contraire plus violenté. Il y a pour moi trois moments qui parviennent à m’extirper d’une petite sensation de monotonie, à savoir le refrain de « Sombre héritage », pour ses paroles et sa mélodie, les chœurs conquérants qui apparaissent sur plusieurs pistes et surtout sur « Déchéance », le rythme plus lent et les déclamations bien senties sur « Ténèbres ».

Alors ce que je retiens de ces débuts de SOMBRE HERITAGE, c’est un album respectable, mais auquel il manque quelques éléments, que je ne peux pas nécessairement déterminer en tant que simple auditeur, pour me convaincre plus. C’est la même sensation qu’avec EVOHE par exemple, voire CATUVOLCUS pour rester dans les références venues du Québec.

2020 - Sepulchral Productions Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sombre Héritage

Black Metal - 2019 - Canada

nouveaute A paraître le 24 Juin 2020

écoutez Polaris

Sombre Héritage

Nature Souillée

Déchéance

Dissidence

Ténèbres

tracklist 01. Polaris 02. Sombre héritage 03. Nature souillée 04. Déchéance 05. Dissidence 06. Ténèbres

Durée : 36:48

