Instigate - Echoes Of A Dying World Chronique Echoes Of A Dying World (EP)

Si la scène Death venue d’Italie n’est pas forcément la plus qualitative actuellement elle est en revanche une des plus productive, tant ces dernières années ont vu l’apparition de nombre de formations évoluant autant dans un style moderne que rétro. Parmi ces nouveaux venus qui se démarquent on peut citer facilement INSTIGATE qui comporte en son sein quelques vieux briscards locaux accompagnés pour l’occasion par un mercenaire de la batterie, qui livrent à peine un an après leur création un premier Ep particulièrement prometteur (et sorti par Everlasting Spew - un signe qui ne trompe pas quant au niveau proposé). Fondé par deux membres de BLOODTRUTH et rejoints ensuite par le chanteur de DEMIURGON le trio a décidé de faire appel au tentaculaire Kevin Talley (DYING FETUS, MISERY INDEX, SUFFOCATION et tant d’autres) pour s’occuper des fûts, un choix qui va se révéler être des plus judicieux tant celui-ci va apporter un groove et un supplément de puissance à une musique déjà bien inspirée, et aux influences diverses.



Car durant un peu plus de dix minutes on va y retrouver aussi bien des plans à l’ancienne que plus actuels, et même des relents Hardcore bien sentis comme sur le titre d’ouverture l’excellent « Obliteration », particulièrement lourd et groovy. Voyant l'intégration d'une bonne dose de blasts à l’ensemble tout ceci reste néanmoins basé sur des rythmiques écrasantes où lenteur et mid-tempo sont de sortie, et où le chant puissant va se révéler être des plus convaincant, chose que l’on va retrouver sur le court et redoutable « Embrace The End ». Montrant une facette plus sobre sans y perdre en variations et en accroche on y voit toute la palette du groupe exécutée facilement et portée durant un moment par un tapis de double étouffant, avant que le tempo ne se mette à accélérer afin d’offrir une facette old-school, où le riffing efficace fait le métier sans partir dans tous les sens. Cependant si ici l'heure était à la sobriété le tentaculaire « Atonement » va sortir de sa boîte tous les différents éléments techniques qui ne vont pas arrêter de se succéder les uns après les autres, et ce de façon récurrente entre lourdeur et brutalité, bridage et rapidité mais aussi inspirations extérieures. En effet certains passages lorgnent presque vers le Thrash au niveau du batteur (dont le jeu aux pieds ressemble à s'y méprendre à celui de Dave Culross, époque MALEVOLENT CREATION), tout en y ajoutant quelques relents Grind et des riffs très Deathcore, qui s'agglomèrent totalement aux nombreuses cassures rythmiques (tout en restant relativement discrets), et à une ambiance martiale assumée. Voyant l'ajout de breaks et ne cessant de jouer les montagnes Russes on se rend compte du boulot impressionnant exécuté par le mercenaire et ses baguettes, qui permet à cette compo d'être la plus travaillée et variée, tout en rendant aussi bien que les précédentes.



Autant dire que pour un coup d'essai c'est un vrai coup de maître réussi par les transalpins, tant leur musique est fluide et ne faiblit jamais en intensité, permettant ainsi d'headbanguer régulièrement et de se vider la tête sans avoir aucune autre prétention que celle de faire passer un bon moment. Si l'on pouvait craindre que le large panel d'influences de chacun des musiciens puisse nier à la qualité générale (et sonner ainsi comme un pétard mouillé), il n'en est heureusement rien tant ceux-ci ont su rester dans les clous, pour proposer un bon disque sympathique et qui défoule. Du coup on a déjà hâte d'écouter la suite qui s'annonce sous les meilleurs auspices, et confirme une fois encore le talent de découvreur de son label qui est à l'heure actuel un des meilleurs dans le domaine du Metal de la mort sous toutes ses formes.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE