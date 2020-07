Okkultokrati - La Ilden Lyse Chronique La Ilden Lyse

La Ilden Lyse, cette formule d’un ami concernant ce nouvel album d’Okkultokrati fera très bien l’affaire.



Mais qu’est-ce qui a pu se passer pour que les Norvégiens passent du statut de groupe majeur – pour quelques personnes dont moi, le projet restant relativement confidentiel malgré une signature sur l’estimé Southern Lord – à celui de coupable de l’accident industriel de l’année ?



Il est donc incompréhensible qu’Okkultokrati décide de succéder à ce coup d’éclat avec... ça. La Ilden Lyse est un disque qui paraît vouloir effacer les innovations et succès de



Problème : Okkultokrati n’est ici pas Satyricon, clairement pas Craft, même pas Watain et ne parlons pas de Darkthrone ou je vais m’énerver. Son optique radicale – c’est, du moins, telle que la présente le groupe – n’accouche que d’une succession de compositions rébarbatives nous tenant loin de toute impression de décoller malgré les invitations constantes de la formation à la rejoindre. On y croit durant « Thelemic Threat », sa batterie rageuse, ses guitares rachitiques frôlant le rockabilly ; on s’étonne de ne pas être encore dans les airs lors de « Grimoire Luciferian Dream » et son riff principal aussi classique qu’entraînant ; on lâche rapidement l’affaire lors de « Loathe Forever » et son absence totale de surprise. Trop sage et mécanique, La Ilden Lyse joue son rock comme une affaire qui roule, mimant un feu qui peine à s’allumer chez d’autres que lui.



La critique est sévère mais à la hauteur de la déception. Les remises en question personnelles, les allers et retours répétés, n’y changent rien : La Ilden Lyse est l’œuvre d’un groupe qui se repose sur un son qu’il a magnifié autrefois et qui le répète sans substance, le vidant de toute l’audace qu’il pouvait avoir auparavant, jusqu’à des claviers au son toujours délicieusement vaporeux mais relégués en fond et utilisés simplement comme appui rythmique, telle une fête foraine que l’on entend au loin (oui, le ridicule est quant à lui tout proche). Le plus frustrant dans tout cela étant que l’impression finale reste celle d’un disque contenant malgré tout, en gestation, quelques idées qui auraient pu donner un nouveau hold-up de la part d’Okkultokrati, comme l’entame furieuse de « Freezing Vortex Death Dreamer » les élans rock de « Kiss of Death » ou encore le froid habitant « Mother Superior ».



2020 - Southern Lord Recordings Black Metal / Punk / Rock notes Chroniqueur : 3 / 10 Lecteurs : (1) 4/10 Webzines : (3) 8.67/10

plus d'infos sur Okkultokrati

Black Metal / Punk / Rock - 2008 - Norvège

écoutez Thelemic Threat

Grimoire Luciferian Dream

Loathe Forever

Freezing Vortex Death Dreamer

Cold and Cruel

Kiss of Death

Mother Superior

Lunatics - Mondsüchtig

The Dying Grass Moon

tracklist 01. Thelemic Threat (03:45) 02. Grimoire Luciferian Dream (05:41) 03. Loathe Forever (04:39) 04. Freezing Vortex Death Dreamer (04:03) 05. Cold and Cruel (04:36) 06. Kiss of Death (06:15) 07. Mother Superior (05:18) 08. Lunatics-Mondsüchtig (05:07) 09. The Dying Grass Moon (07:02)

Durée : 46 minutes 26 secondes

line up Empyrean / Guitare

Le Ghast / Basse

Dionysiac / Voix

Azoth / Claviers

BlackRace / Guitare

Verminscum / Guitare

parution 15 Mai 2020

voir aussi Okkultokrati

Raspberry Dawn

2016 - Southern Lord Recordings