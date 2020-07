Carcinoid / Charnel Altar - Carcinoid​ / ​Charnel Altar Chronique Carcinoid​ / ​Charnel Altar (Split 10")





Pour illustrer ce bel objet (un vinyle 10" coloré), les deux groupes ont fait appel aux services de l’artiste américain Justin Bartlett aka vberkvlt dont on a déjà pu apprécier le travail chez des formations telles que Dragged Into Sunlight, Hooded Menace, Lord Mantis, Trap Them, The Secret et les excellents Tyrant dont je finirai bien par vous parler un jour !



C’est Carcinoid qui ouvre le bal avec deux nouveaux morceaux. Enregistrés fin 2019, ces nouvelles compositions n’entendent pas bousculer l’ordre établi puisqu’en dehors de cette production sensiblement moins épaisse (mais toujours aussi abrasive), celles-ci s’inscrivent dans la continuité des titres proposés sur



Sur la face B, leurs compatriotes de Charnel Altar prennent le relai avec un oeuvre hideuse de plus de huit minutes qui là encore n’entend absolument pas changer la donne mais plutôt confirmer tout le bien déjà largement exprimé autour de cette entité obscure. La production opaque, épaisse et rugueuse confère d’emblée quelque chose de terriblement menaçant au Death/Doom des Australiens mais ce sont bien ces riffs vicieux et rampants, ces changements de rythmes sournois (laissant place à des accélérations brèves mais fulgurantes) et ces voix infernales (entre growl abyssal et cris maladifs) qui participent le plus à la construction de ces ambiances pesantes sur lesquelles planent un profond malaise. À la manière de Carcinoid, Charnel Altar ne réinvente rien (construction relativement classique, sonorités et atmosphères héritées pour la plupart de ces groupes d’une autre époque dont la notoriété n’est plus à faire) mais pour autant ce "Blood Sanctum" n’en reste pas moins une véritable démonstration de Death/Doom malveillant qui ne devrait probablement pas laissé l’auditeur indifférent. Là aussi la suite s’annonce une fois de plus particulièrement engageante pour Charnel Altar, surtout si le groupe australien arrive à maintenir ce niveau d’engagement pour accoucher d’un premier album attendu aujourd’hui de pied ferme.



Pour conclure et même si ce genre de sortie (un split 10" ne contenant que trois titres) est bien souvent boudée par la plupart, je vous invite malgré tout à y jeter une oreille attentive si vous n'avez jamais entendu parler de Carcinoid ou Charnel Altar ou si vousavez tout simplement quelques inclinaisons pour ce genre de Death/Doom sombre, habité et menaçant. Au petit jeu des comparaisons, Charnel Altar gagne ici le combat mais gardez tout de même en tête que les deux groupes, s'ils pratiquent sur le papier le même style, ne jouent pourtant pas tout à fait sur le même créneau. Quoi qu'il en soit, ce split c'est du tout bon, comme Jacques !

