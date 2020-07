Screamer - Highway of Heroes Chronique Highway of Heroes

Majoritairement mid-tempos même si quelques rares élans plus véloces se font entendre ("Ride On" à 2'43, "Rider of Death" à 3'14, un "Halo" bien motard ...), les morceaux de Highway of Heroes proposent un peu tout ce que l'on aime dans le heavy metal traditionnel. Des riffs fleurant bon le parfum de l'ancien, des solos savoureux grâce à un feeling mélodique au poil ainsi qu'un chant convaincant aussi à l'aise dans les couplets dynamiques et entraînants que les refrains entêtants ("Ride On" et ses chœurs parfaits pour le live, "Shadow Hunter", "Rider of Death", "Highway of Heroes", "Out of the Dark", "Towers of Babylon" pour les plus réussis). La recette est bien connue et pourtant cela fonctionne toujours. Highway of Heroes a beau se montrer ultra calibré et même assez répétitif (toujours les mêmes structures, manque de véritable ambiance ou de souffle épique qui rendrait l'opus davantage prenant et mémorable), il passe tout seul. Le plaisir d'écoute reste même intact après plus d'une dizaine de passages dans les esgourdes au fil des mois suivant sa sortie il y a presque un an. Pas mal au final pour une œuvre qui se contente simplement de faire de la bonne musique, sans prétention. Merci donc à Screamer de continuer à faire perdurer l'essence du heavy metal avec ce Highway of Heroes blindé de tubes irrésistibles. On se dit au prochain album ! Forcément, quand on garde le même line-up, ça va plus vite ! Si Screamer avait mis quatre ans à donner une suite à, en raison notamment du départ douloureux de son chanteur-bassiste Christoffer Svensson, il lui a fallu bien moins de temps pour offrir un successeur à Hell Machine . Les Suédois ont par contre changé de label. Fini le réputé High Roller Records, le combo bat désormais pavillon The Sign Records (Night, Demon Head ...), maison de disque suédoise bien moins connue que son homologue allemande. Hell Machine n'aurait-il pas fait recette ? L'opus était pourtant de grande qualité et fidèle à ce que le groupe propose depuis son premier long-formaten 2011 ...Peu importe,perpétue lui aussi la tradition et vient étoffer la discographie exemplaire d'une des formations de heavy revival que je suis avec attention. Pourquoi ? Parce que l'on sait déjà à quoi s'attendre avant même de lancer l'écoute. Un défaut pour certains que ce manque de surprise et d'originalité, plutôt un gage de qualité en ce qui me concerne. Et donc, rien qu'en jetant un œil sur cette pochette d'un autre temps, on sait que l'on va revenir dans les années 1980. À la différence que les Scandinaves ont cette fois choisi une production plus puissante et moderne que pour le très vintage Hell Machine . Ce qui, entre autres, me fait préférer ce dernier d'une courte tête. Cela se joue à pas grand chose pour le reste tant l'on retrouve avec plaisir ce qui fait le charme de Screamer. Des morceaux courts, simples et efficaces. On le sait, le quintette de Ljungby ne sera jamais le groupe le plus rapide, le plus technique ou le plus aventureux. Mais alors pour composer des hits heavy metal aux riffs qui musclent la nuque, aux rythmiques qui te font taper du pied et dont les refrains te rentrent dans la caboche dès la première écoute, les Suédois s'imposent parmi les plus talentueux. Limité, oui, et donc rien de vraiment marquant sur la durée, mais catchy as fuck ! Niveau heavy revival, le combo se place donc plus dans la catégorie bien peuplée des Night Demon, Ambush, Striker, Katana, Savage Master, Stallion et compagnie que dans celle plus restreinte des Trial, Attic, Ram, Enforcer, White Wizzard ou Traveler.Majoritairement mid-tempos même si quelques rares élans plus véloces se font entendre ("Ride On" à 2'43, "Rider of Death" à 3'14, un "Halo" bien motard ...), les morceaux deproposent un peu tout ce que l'on aime dans le heavy metal traditionnel. Des riffs fleurant bon le parfum de l'ancien, des solos savoureux grâce à un feeling mélodique au poil ainsi qu'un chant convaincant aussi à l'aise dans les couplets dynamiques et entraînants que les refrains entêtants ("Ride On" et ses chœurs parfaits pour le live, "Shadow Hunter", "Rider of Death", "Highway of Heroes", "Out of the Dark", "Towers of Babylon" pour les plus réussis). La recette est bien connue et pourtant cela fonctionne toujours.a beau se montrer ultra calibré et même assez répétitif (toujours les mêmes structures, manque de véritable ambiance ou de souffle épique qui rendrait l'opus davantage prenant et mémorable), il passe tout seul. Le plaisir d'écoute reste même intact après plus d'une dizaine de passages dans les esgourdes au fil des mois suivant sa sortie il y a presque un an. Pas mal au final pour une œuvre qui se contente simplement de faire de la bonne musique, sans prétention. Merci donc à Screamer de continuer à faire perdurer l'essence du heavy metal avec ceblindé de tubes irrésistibles. On se dit au prochain album !

