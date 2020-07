Fides Inversa - Historia Nocturna Chronique Historia Nocturna

FIDES INVERSA. C’est très gros malotru, parce que Sakrifiss avait mis 8/10, trouvant beaucoup de qualités à l’œuvre des Italiens. Il a peut-être changé d’opinion, ce félon, maintenant que 6 ans ont passé depuis

Les Italiens n’ont pas vraiment évolué, et ils continuent de parcourir leur chemin pavé de black metal orthodoxe maléfique, possédé, monstrueux.



Les références citées dans la précédente chro sont donc toujours d’actualité. J’y avais cité FUNERAL MIST, CULT OF FIRE, DEATHSPELL OMEGA… des grosses pointures, auxquelles j’aurais pu rajouter du BLAZE OF PERDITION et MARDUK finalement… Ajoutons-les aujourd’hui alors ! Seulement c’est vrai que donner le nom de formations aussi célèbres peut tromper. Donc, non, vous n’aurez pas la même chose, et non, on ne pourra pas dire non plus que FIDES INVERSA parviendra à atteindre leur renommée.



Le premier morceau est une introduction qui nous plonge directement dans des ambiances occultes qui ne partiront plus, et ensuite nous découvrons 6 morceaux d’une force dynamique très puissante, très communicative. La destruction est lancée et elle est inarrêtable. Merci le batteur d’ailleurs. Un nom bien connu dans le black metal puisqu’il s’agit de Gionata Potenti, passé par BLUT AUS NORD, ACHERONTAS, DEATHROW, ENEPSIGOS, KULT ou encore MOLOCH. On le connaît souvent sous le nom de Thorns ! Il est toujours accompagné de son camarade de route avec lequel il afondé FIDES INVERSA : Void A.D. (guitare et basse). Ils se sont par contre adjoint les services d’un nouveau chanteur nommé Wraath, qui a fait résonner sa guitare pour BEHEXEN et CELESTIAL BLOODSHED et jeté sa voix chez ONE TAIL, ONE HEAD et DARVAZA.



Le résultat est diabolique et malin, très satisfaisant, mais les compositions manquent un peu de passages marquants pour dépasser un stade. C’est une bonne suite à l’album précédent, mais sans hésitation il est tout de même un petit cran en-dessous… Il y a un malotru qui a cru bon de mettre une note de 30% à l’album précédent de. C’est très gros malotru, parce que Sakrifiss avait mis 8/10, trouvant beaucoup de qualités à l’œuvre des Italiens. Il a peut-être changé d’opinion, ce félon, maintenant que 6 ans ont passé depuis Mysterium Tremendum et Fascinans . Sinon il risque d’émettre à nouveau un jugement catastrophique à cette nouvelle sortie.Les Italiens n’ont pas vraiment évolué, et ils continuent de parcourir leur chemin pavé de black metal orthodoxe maléfique, possédé, monstrueux.Les références citées dans la précédente chro sont donc toujours d’actualité. J’y avais cité… des grosses pointures, auxquelles j’aurais pu rajouter duetfinalement… Ajoutons-les aujourd’hui alors ! Seulement c’est vrai que donner le nom de formations aussi célèbres peut tromper. Donc, non, vous n’aurez pas la même chose, et non, on ne pourra pas dire non plus queparviendra à atteindre leur renommée.Le premier morceau est une introduction qui nous plonge directement dans des ambiances occultes qui ne partiront plus, et ensuite nous découvrons 6 morceaux d’une force dynamique très puissante, très communicative. La destruction est lancée et elle est inarrêtable. Merci le batteur d’ailleurs. Un nom bien connu dans le black metal puisqu’il s’agit de Gionata Potenti, passé parou encore. On le connaît souvent sous le nom de Thorns ! Il est toujours accompagné de son camarade de route avec lequel il afondé: Void A.D. (guitare et basse). Ils se sont par contre adjoint les services d’un nouveau chanteur nommé Wraath, qui a fait résonner sa guitare pour BEHEXEN etet jeté sa voix chezetLe résultat est diabolique et malin, très satisfaisant, mais les compositions manquent un peu de passages marquants pour dépasser un stade. C’est une bonne suite à l’album précédent, mais sans hésitation il est tout de même un petit cran en-dessous…

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE