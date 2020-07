Detherous / Stench Of Death - s/t Chronique s/t (Split-CD)





En effet dès les premières secondes de « The Saw » (où l’on retrouve en invité au chant Chris Monroy de SKELETAL REMAINS) on s’aperçoit que la recette musicale reste inchangée et qu’elle fait toujours mouche, tant on y entend ses fameux passages lents rampants et ses parties rapides et endiablées, qui se succèdent l’une après l’autre. Sans chercher la complication le combo utilise ce qui a fait le succès de son album en jouant sur l’alternance et l’entrain, avec ce côté rentre-dedans des plus efficace pour un rendu impeccable, à l’instar du très court et tout aussi réussi « Make Them Die Slowly ». Ne laissant pas de place aux moments plus lents ici la priorité est mise sur la vitesse qui s’enchaîne qu’elle soit speedée ou en mid-tempo remuant à souhait (et propice au headbanging), portée par le sens du riff des deux gratteux qui est toujours particulièrement goûtu et acéré, tout en amenant de l’agressivité et de la fluidité tant le batteur privilégie le groove au surplus technique, sans jamais en faire des tonnes. Histoire de clôturer sa partie dignement le groupe a eu l’excellente idée de reprendre fidèlement un classique du SEPULTURA des débuts (« Troops Of Doom » - initialement sorti en 1986), qui ne révolutionnera rien mais montre que les petits jeunes ont tout appris de leurs aînés et reprennent leurs originaux avec autant de brutalité que de panache.



Une fois cette première moitié terminée place à STENCH OF DEATH qui évolue lui dans un registre plus primitif et putride, où lenteur et humidité sont ici primordiales tant ça montre une facette Doom des plus dépouillées. Car le ton est donné dès le démarrage de « Grotesque Procession », où porté par un chant guttural ultra-profond le tempo bridé presque à son maximum renforce ce sentiment d’oppression, aidé en cela par un riffing limité au strict minimum et techniquement rudimentaire, afin de donner plus de force à un style poisseux et désespéré. Si cette composition fait preuve d’un dépouillement total « Endless Chambers, Ageless Crypts » va diversifier un peu plus le jeu du binôme, car même si la lenteur et le bridage restent toujours majoritaires ils vont s’effacer par passages via quelques légères accélérations sans pour autant grimper fort en bpm. Tout en montrant une certaine variation il faut reconnaître que la musique proposée ici bien qu’étant agréable n’atteint pas le niveau de DETHEROUS qui remporte le duel haut la main, et ce malgré la très bonne (et fidèle) cover d’AUTOPSY (« Twisted Mass Of Burnt Decay ») qui conclut les débats.



Car il est indéniable que la formation de Damon MacDonald est désormais bien installée parmi celles qui sont à suivre et nul doute que leur prochain long-format va être particulièrement attendu, tant on a la preuve ici qu'il ne s'agit pas d'un feu de paille. On espère la même chose pour STENCH OF DEATH même s'il lui sera difficile de rivaliser, tant ça se montre vite répétitif malgré une ambiance d'une noirceur extrême, mais dont le côté hermétique et rudimentaire montre vite ses limites. Du coup difficile de savoir si ce projet annexe le restera ou prendra de l'ampleur, vu que pour l'instant il n'arrive pas à la cheville du combo principal de son leader et multi-instrumentiste, celui-ci étant beaucoup plus à l'aise pour balancer les solos avec ses autres camarades de jeu que dans son rôle de leader.

