Quoi qu’il en soit, Bastard Priest est bel et bien de retour avec sous le coude un nouveau EP quatre titres intitulé Vengeance... Of The Damned sous la houlette d’Electric Assault Records (vinyle) et Chaos Records (CD). Alors oui, c’est un peu maigre mais comme personne ne s’attendait à un retour en bonne et du forme de la part de ces deux dégénérés, on saura cependant s’en contenter. D’autant que le duo ne fait pas semblant, reprenant les choses exactement là où il les avaient laissés neuf ans auparavant en se moquant éperdument de tout ce qui a bien pu se passer pendant toutes ces années.



Ainsi toujours coincé dans cet espace-temps poussiéreux et humide compris entre la fin des années 80 et le tout début des années 90, Bastard Priest continue de porter sa croix fièrement sur ce chemin tracé avant lui par quelques figures emblématiques du genre. Oui, les références à Dismember et Entombed sont donc toujours aussi évidentes à l’écoute de ces quatre brûlots qui, s’ils manquent effectivement d’un brin de personnalité, s’avèrent à l’inverse particulièrement redoutables.

Ceux qui savent, savent, les autres trouveront ici tout ce qui fait le charme des premières démos de Nihilist et Dismember. Une production dépouillée et abrasive, des riffs à trois notes diablement efficaces, des leads qui puent la Mort à plein nez, une batterie explosive et volontaire, des breaks et autres ralentissements de déglingos taillés pour foutre en l’air le mobilier de votre salon et surtout une urgence Crust/Punk qui va insuffler à ces quelques compositions cette énergie débordante et particulièrement communicative. Oui, tout ça ne respire pas la grosse intelligence mais quelle importance quand on peut s’enfiler dans les conduits auditifs des morceaux aussi redoutables d’efficacité.

Torché en un petit plus de quinze minutes, Vengeance... Of The Damned ne faiblit pas un seul instant. Même les moments les moins rapides sont menés ici le couteau entre les dents avec toujours cette furieuse envie d’en découdre. Comment ne pas avoir envie de tout démolir sur les breaks de "Eyes Of The Possessed" à 1:57 avec ce riff bien senti suivi de ce lead bien morbide, celui de "March Into Obliteration" à 1:43 avec cette fois-ci un solo bien Rock’n’Roll, celui de "Vengeance Of The Damned" à 1:58 avec là encore un lead bien malveillant ? Comment résister également aux introductions mid-tempos absolument sinistres de "March Into Obliteration" et de "Into The Endless Dark" ? Impossible... Je ne vous parle même pas de ces passages les plus tendus menés à coups de tchouka-tchouka endiablés et primitifs sur lesquels viennent se poser ces riffs aussi vicieux que peu subtils et cette voix d’outre-tombe bardée de réverb' ! Oui, la formule à beau avoir été repompée un milliard de fois, Bastard Priest en maitrise les codes à la perfection faisant ainsi oublier dès les premières secondes ce manque évident d’originalité pour ne laisser en mémoire que l’extrême efficacité dont il fait preuve ici tout au long de ces quinze minutes particulièrement redoutables.



Retour on ne peut plus remarquable de la part de Bastard Priest qui avec les absences prolongées/définitives de formations telles que Repugnant, Necrovation, Death Breath et Verminous prend désormais place dans le peloton tête de ces formations capables de marcher dignement dans les pas de ses aînés. Oui, on le sait, Dismember et Entombed on déjà tout dit il y a déjà quelques années mais peu importe, cela n’empêche pas aujourd’hui des groupes comme Bastard Priest de reprendre le flambeau avec pertinence et un surtout un talent évident. En espérant maintenant qu’il ne faille pas dix années supplémentaires au duo pour donner une suite à ce EP particulièrement prometteur. En attendant, les écoutes vont se répéter à n’en plus finir ! Cela fait neuf ans cette année que nous n’avions plus vraiment de nouvelles de la part des infâmes suédois de Bastard Priest. 