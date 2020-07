Panzer Squad - s/t Chronique s/t (EP)





Car une fois encore les compos du groupe se révèlent être taillées pour la scène et ne vont pas faire de quartier dans la fosse, d’autant plus avec cette production directe et équilibrée qui donne la sensation d’avoir été enregistrée live. Preuve en est d’entrée avec « Decay » où après une introduction portée par des roulements de toms et du jeu de cymbales à l’ancienne, la suite va être menée tambour battant tant ça va être calé à fond sur toute la durée. Entre blasts déchainés et passages rapides typiques les Teutons ne baissent la garde que lors d’un court passage en mid-tempo, afin de souffler et de mieux reprendre son rythme par la suite, le tout porté par un riffing ultra-simple et des patterns rudimentaires, histoire de faciliter encore un peu plus l’accroche générale. Ce point ressort encore plus fortement sur « Resurrection » plus primaire et radical qui hormis un court break ne va pas cesser de jouer à fond, et montrer que même en étant primitif le combo ne tombe pas dans la linéarité, preuve de la qualité d’écriture de cet Ep. Ce constat va se confirmer une fois encore sur « Children Of Death » particulièrement remuant et propice au pogo, tant ses riffs inspirés du Punk font mouche que ce soit lors des parties menées à cent à l’heure comme lors des moments un peu plus lourds et propices au headbanging. Possédant un entrain contagieux et montrant une facette plus primale encore cette plage va servir de tremplin avant l’arrivée de « Endless Night », qui sert de condensé à tout ce qui a été entendu jusqu’ici. Alternant entre vitesse pure, tabassage intense et instants plus propices à secouer la tête on y trouve également un très bon solo joué à l’arrache, qui renforce l’idée que l’intégralité du disque semble avoir été écrit et enregistré quasiment dans la foulée, ajoutant ainsi à ce sentiment d’urgence qui se dégage durant les onze minutes d’écoute.



2020 - Lycanthropic Chants Thrash Old-School notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Panzer Squad

Thrash Old-School - 2012 - Allemagne

écoutez Decay

Resurrection

Children Of Death

Endless Night

tracklist 01. Decay 02. Resurrection 03. Children Of Death 04. Endless Night

Durée : 11 minutes

line up SvenOwar / Basse

Petri / Chant – Guitare

Frostbitten Satan / Batterie

parution 10 Juin 2020

