Il fait chaud non ? Réchauffement climatique ? Non ! C’est juste que NATTVERD est dans les parages ! Ce groupe est d’une chaleur telle qu’il irradie, il installe la fournaise derrière ses pas, et ce même s’il vient de Norvège, un pays qui fait souvent du black metal glacé qui fait tout froid aux oreilles… et à notre âme par la même occasion. La Norvège, qui voit toujours émerger de nouvelles sensations, faisant continuellement démentir ceux qui voudraient qu’elle n’ait plus rien à dire.



NATTVERD avait déjà sorti un album en 2017, sauf que c’était chez les Allemands de Darker Than Black. Il les a quittés, et c’est désormais du côté de l’Hexagone qu’il a trouvé refuge ! C’est notre légendaire Osmose Productions qui a mis la main dessus et proposé ce Styggdom en début d’année 2020. 8 pistes qui étouffent l’auditeur pendant près d’une heure. Le rythme assassin sait se calmer par moments, mais même lorsque c’est le cas les ambiances restent suffocantes. Rien d’étonnant alors à retrouver AntiChristian à la batterie comme membre de session. Celui qui officiait chez TSJUDER et TYRANN et qui n’a jamais connu le mot « concessions » se greffe idéalement au quatuor formé par Ormr et Atyr aux guitares, Sveinr à la basse et Serpentr au chant.



Quatre hommes, quatre bourreaux et des compositions qui ne se racontent pas, mais qui se vivent. Aussi intensément qu’une bonne grosse bassine de foutre brûlant déversée sur ta face. Ah oui, ça calme. Tu te manges ça sans trop savoir comment réagir. Ce n’est pas nécessairement ce que tu voulais, ce n’est peut-être pas ce que tu as vécu de plus agréable, mais tu ressens bel et bien quelque chose ! Les morceaux sont comme ça. Puissants, forts, sans charme mais avec du charisme. Encore plus mis au volume maximum. Encore plus écoutés avec un casque de qualité. Cet album t’attrape et te fait passer de l’autre côté du miroir. En étant trop attentif tu pourrais même te retrouver pris au piège, et tel Crapule se transformant en âne sur l’île des Plaisirs, tu pourrais te voir pousser une queue, des cornes, de vilaines dents et ta peau prendre une couleur rouge écarlate.



Les morceaux de NATTVERD ont du charisme. Les musiciens ont été malins en ajoutant parfois des samples en plein titre, ajoutant quelque chose de malsain. La chaleur ininterrompue a tendance à bien retenir l’attention, et même à faire diversion quant au manque de grosse originalité ou personnalité et surtout à un caractère avouons-le trop répétitif par moments. Le groupe parvient à bien se cadrer finalement, et à nous garder au creux de ses grosses mains maléfiques.



C’est un album bien exécuté, qui satisfera les gros durs que nous sommes, avec des vocaux bien pesants et des mélodies qui ne débordent jamais, restant du côté obscur de notre art.

2020 - Osmose Productions Black Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.75/10

tracklist 01. Slakt dem, der de loeper hoedeloese rundt baalet 02. Dragsvoll 03. Skoddeskott 04. Heksebrann 05. Gatelangs i land og rike 06. Gamle Erik 07. Hedninger av en svart verden 08. Guds djevelske naervaer

Durée : 56:42

parution 31 Janvier 2020

