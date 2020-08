Temple Of Dread - World Sacrifice Chronique World Sacrifice





D’entrée on s’aperçoit que les gars ne sont toujours pas là pour se prendre la tête tant « World Sacrifice » montre leur facette la plus épurée et bas du front, vu que ça se contente de jouer sur la vitesse quasiment en continu (portée par des roulements à l’ancienne et une rythmique des plus basiques), d’où émerge une partie centrale plus lente et remuante afin de reprendre son souffle. Avec ce schéma dépouillé à outrance le groupe réussit cependant à ne pas sonner linéaire, ceci grâce notamment à un groove implacable et à toute l’expérience de ses membres (qui savent quoi faire pour ne pas tomber dans ce piège), chose que l’on va retrouver plus loin via l’expéditif et excellent « Machine », légèrement épique mais tout aussi rapide et primitif. D’ailleurs tout en gardant cette simplicité l’ensemble arrive cependant à la conserver même en s’alourdissant et en levant le pied, preuve en est avec le plus sombre et rampant « Commands From A Black Soul » où la variété est de mise, à l’instar du tout aussi prenant « Enforcers Of The Vile » qui joue sur le grand-écart et met en avant une certaine tribalité redoutable. Ce point s’entend également sur le tout aussi agréable « Alive I Rot » aux relents martiaux et porté par une noirceur accentuée et des passages propices au headbanging, qui mélange ainsi les genres et les vitesses de façon efficace et sans faute de goût. Si la formation reste calée dans du Death pur et dur elle n’hésite à y intégrer quelques plans aux influences Punk plus marquées, celles-ci s’entendent sur les classiques et expéditifs « Symbiotic Delusion » et « Dedication » aux riffs simplissimes mais qui donnent envie de pogoter dans la fosse.



2020 - Testimony Records Death Old-School notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (4) 8.29/10

plus d'infos sur Temple Of Dread

Death Old-School - 2017 - Allemagne

nouveaute A paraître le 24 Juillet 2020

écoutez World Sacrifice

Commands From A Black Soul

Enforcers Of The Vile

Symbiotic Delusion

Machine

Alive I Rot

Dedication

Sold Baptism (Morgoth Cover)

Blood Craving Mantra

tracklist 01. World Sacrifice 02. Commands From A Black Soul 03. Enforcers Of The Vile 04. Symbiotic Delusion 05. Machine 06. Alive I Rot 07. Dedication 08. Sold Baptism (Morgoth Cover) 09. Blood Craving Mantra

Durée : 39 minutes

line up Jens Finger / Chant

Jörg Uken / Batterie

Markus Bünnemeyer / Guitare - Basse

