Spirit Possession - Spirit Possession Chronique Spirit Possession





Vous le voyez sans doute venir : Spirit Possession fait penser à Katharsis. Il y a pourtant, sur le papier, peu de lien entre ce projet parallèle de Steve Peacock (réputé pour diriger Ulthar, entre autres) et les Allemands. Prenant pour base un mélange de styles anciens dans leurs expressions (Heavy, Black et Speed Metal font une baston générale), mais les tournant et retournant par des structures chaotiques et une attitude punk dans l’esprit (de la production à l’exécution, tout sent la spontanéité et le manque de moyens institués en manifeste), le duo paraît en effet plus à voir avec le rétrograde en vogue dans les musiques extrêmes que ce black metal orthodoxe poussant l’agression sonore jusqu’à frôler l’inaudible.



Et cependant, dans ses lignes heavy et accrocheuses, ces riffs abrasifs et déglingués, cette voix (cette voix !) réverbérée et d’une avidité totalitaire, un vice semblable sourd, coule et court trente-cinq minutes durant, une intransigeance dans son parti-pris – qui n’exclut pas la variété, cf. la lourdeur habitant le morceau-titre ou encore les cavalcades de « Eleven Mouths » – faisant la différence entre le tout-venant et ce premier album. C’est ce que parvient à transmettre cette possession de l’esprit, redonnant toute la violence concrête à ce que la plupart n’annonce qu’en menace. Satanisme, horreur, inversion des valeurs et acclamation d’un monde où le laid devient nouvelle beauté, un absolu rendu réel... Ce rêve écarlate se réalise sur cet essai, chaque titre devenant une nouvelle preuve de sa vérité.



On n’appuiera jamais assez le risque qu’il y a à proposer en musique, non pas une suggestion, mais une réalisation. À ne pas se contenter d’imaginer le mal, mais de le porter et le transmettre, les riffs comme des lames, les chants comme des assauts. Spirit Possession y parvient, comme Katharsis y est parvenu avant lui, par une raideur de chaque instant, une succession d’états de siège de l’auditeur où jamais la transe ne faiblit. Sept titres, sept peintures de son univers tortueux de tortures : on pourra certes regretter ici l’absence d’un grand final (maladroitement préparé par les stridences de « Swallowing Throne » revenant à la toute fin de « Diamond Depth Illumination ») ; on répondra, charmé et bienveillant envers cette malveillance, que les Ricains se montrent définitifs dès les premières secondes de ce longue-durée. Tant de passion, tant de moments rouges et brûlants, tant de d’impressions d’entendre deux personnes se dépasser et se transcender au service du vice, méritent en effet que l’on balaye d’un revers de main les quelques latences et flottements dans l’air. Car, que valent quelques baisses de régimes face aux massacres que sont « Amongst Inverted Castles and Holy Laughter », « Deity of Knives and Pointed Apparitions » ou « Diamond Depth Illumination » ? Telle excessivité est rare, et rarement aussi prenante, particulièrement quand on met la fièvre au-dessus de toute autre qualité concernant un groupe se revendiquant, peu ou prou, du black metal.



2020 - Profound Lore Records Possessed Black / Heavy / Punk notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : -

plus d'infos sur Spirit Possession

Possessed Black / Heavy / Punk - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 24 Juillet 2020

écoutez Deity Of Knives And Pointed Apparitions

Spirit Possession

Twin Tongued Pathways

Amongst Inverted Castles And Holy Laughter

Eleven Mouths

Swallowing Throne

Diamond Depth Illumination

tracklist 01. Deity of Knives and Pointed Apparitions (04:33) 02. Spirit Possession (04:51) 03. Twin Tongued Pathways (04:36) 04. Amongst Inverted Castles and Holy Laughter (05:38) 05. Eleven Mouths (04:53) 06. Swallowing Throne (05:18) 07. Diamond Depth Illumination (05:00)

Durée : 34 minutes 49 secondes

line up S. / Voix, Guitares, Basse

A. / Batterie, Claviers

thrashothèque 1 personne possède cet album