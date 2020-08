Disavowed - Revocation Of The Fallen Chronique Revocation Of The Fallen





En effet d’entrée on va s’apercevoir que bien que dépassant à peine la demi-heure ce qui est proposé ne va être en rien mémorable, preuve en est directement avec « The Process Of Comprehension » particulièrement classique sur le fond comme la forme (via une alternance régulière entre blasts et passages plus lents), mais où tout sonne très scolaire et sans âme. Car bien qu’étant parfaitement exécuté et composé tout cela manque de folie et finit immanquablement par se ressembler au fur et à mesure de l’avancée de cette galette, qui donne la sensation d’écouter relativement la même chose en continu. Si ce titre d’ouverture se montrait agréable à défaut d’être marquant, la suite va être du même tonneau vu que c’est majoritairement écrit de la même façon, comme « The Enlightened One » qui enchaîne derrière et s’oublie tout aussi vite, à l’instar de « Revocation Of The Fallen » qui bien que plus sobre se montre tout aussi redondant. Si le nouveau venu derrière son kit (qui jusqu’à peu officiait dans PESTILENCE) se montre impeccable et précis il a tendance à user et abuser des mêmes patterns, et faire prendre trop de place aux passages ultra-rapides (même quand l’équilibre est là). En effet curieusement c’est quand il lève le pied et que le son des Néerlandais s’alourdit que la musique y gagne en puissance et en intérêt, preuve en est le bon « Deformed Construct » et son acolyte « Therapeutic Dissonance ». Ceux-ci montrent une facette plus sombre et rampante où la lourdeur prend le pas sur la vitesse pure (aidés par des riffs qui osent enfin se démarquer), ce qui permet de densifier des compos différentes et intéressantes, à défaut néanmoins de sauter au plafond, mais qui confirment que les gars ont encore des choses à dire et qu’ils savent faire des plages intéressantes.



Ce sera hélas un des rares baroud d’honneur de cette réalisation tant sa deuxième moitié, bien que se faisant plus expéditive en termes de temps va donner la sensation que ses créateurs jouent dans le vide, sans passion ni folie, se contentant juste de réciter leurs gammes. On peut facilement dire cela de « Defractured In Contemplation » qui bien que misant sur grand-écart montre une linéarité trop rapide, tout comme l’expéditif et répétitif « The Inevitable Outcome » où l’on ne retient rien ou presque. Pourtant avec « Facing The Singularity » qui clôt les hostilités en deux minutes trente secondes chrono on retrouve un entrain et une certaine radicalité qui font plaisir à entendre, même si on regrette que ces bons points ne soient pas arrivés plus tôt et de façon plus fréquente. Du coup il fait peu de doutes que ce come-back passera quasiment inaperçu tant les gars semblent définitivement condamnés à errer dans la deuxième division du style, où ils sont finalement à leur place. Rien de mauvais mais rien de génial non plus, bref tout à fait le genre de première partie agréable à entendre en concert mais dont on aura oublié la prestation dès qu’elle aura quitté la scène, à l’instar de ce disque qui fait le métier avec application mais dont une fois arrivé au bout prendra la poussière sans doute pour longtemps, et ne ressortira de sa boîte qu’en de très rares occasions, tant il y’a plus accrocheur et mémorable. Fêtant actuellement ces vingt ans d'existence DISAVOWED reste pourtant encore aujourd'hui largement méconnu et rarement cité quand on parle des formations Death Metal originaires des Pays-Bas, où la concurrence et la qualité restent constantes avec le temps. Il faut dire que le quintet n'a jamais été particulièrement productif et s'est même fait hyper discret depuis la sortie du sympathique « Stagnated Existence » il y'a treize années de cela, soit une éternité. Depuis de l'eau a coulé sous les ponts, et chacun des membres a mené sa vie de son côté tout en ne semblant nullement pressé de remettre en route son groupe principal, et tout ça sans compter les différents batteurs qui se sont succédés lors des rares prestations scéniques des Bataves. Du coup quand l'annonce de ce troisième album en deux décennies est arrivée beaucoup de sentiments se sont mélangés, car on pouvait légitimement se demander si après aussi longtemps le quintet allait arriver à intéresser autant qu'auparavant, et s'il possédait toujours cette "grinta" propres aux combos du genre et qui les différenciaient de la masse des suiveurs inintéressants et sans personnalité. 