Vananidr - Damnation Chronique Damnation

VANANIDR en trois ans. Tout simplement parce qu’au début je n’étais pas dans l’esprit, et sûrement parce que j’étais encore sous le coup des qualités des précédents. Ah oui,



Maintenant que du temps est passé, j’ai pu replonger dans ce Damnation et il s’évère être une suite logique, une suite qui ne devrait pas destabiliser le fan. C’est à nouveau Anders Eriksson qui compose, hurle et s’occupe de deux instruments, basse et guitare, mais il a intégré deux nouveaux compagnons ici : le guitariste Rickard Silversjö et un batteur qui depuis a déjà été remplacé : Ljusebring Terrorblaster. On a compris de toute façon que les membres changeront sûrement encore à l’avenir sans que cela n’affecte le style de VANANIDR. Anders s’entoure mais uniquement afin d’effectuer ce qu’il a décidé et on ne sent pas vraiment qu’ils ont l’occasion de s’épanouir ici. S’expirmer oui, mais prendre des initiatives sans doute pas. Anders m’avait d’ailleurs dit qu’il avait sorti ses albums coup sur coup pour la simple raison qu’il avait du matériel accumulé depuis plusieurs années. Et que ce Damnation contenait enfin des pistes composées plus récemment.



Elles ont été composées récemment, d’accord, mais elles n’ont pas changé d’un iota. Le black metal de VANANIDR est toujours aussi intemporelet surtout aussi agaçant tant il est maîtrisé et possédé par l’esprit et l’âme inhérents au style. C’est même troublant de constater à quel point il est habité par le black metal. C’est un peu difficile à expliquer, mais il fait preuve d’une assurance impressionnante et ne donne pas l’impression de copier des groupes alors que son black metal est très basique. En fait il recrée totalement le black metal en lui donnant exactement la forme qu’on lui connaît. Il varie les rythmes, sachant lâcher du venin sur des pistes lentes et aux mélodies insidueuses, et sachant accélérer pour chevaucher les montures des Enfers. Les vocaux sont aussi implacables, exactement dans le ton qu’on attend d’un groupe de black classique, et ils ne varient que très peu, sans que cela ne lasse. Ils savent aussi se taire pour laisser les instruments s'exprimer, avec des passages instrumentaux sur lesquels guitares, basse et batterie deviennent les éléments pincipaux...



