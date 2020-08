Molbol - V Chronique V

MOLBOL 2020, c’est donc un album qui s’appelle V. Et c’est quatre pistes qui vont de XXIV à XXVII. Et c’est une durée de 38 minutes. Et c’est aussi une pochette qui fait moins dans le caca qu’avant. C’est un dessin. Il est bien plus beau que si c’est moi qui l’avait fait, mais on aura du mal à crier au génie quand même… On remarque quand même l’effort pour intégrer le chiffre V au niveau du logo… Hum… Bon… Passons plutôt au contenu musical ! Oui ! Et bien c’est du dépressif révolté. C'est-à-dire qu’on a un chant qui gémit et pleure du fond d’une caverne, mais que la musique est, elle, plus emballée que tristoune. Assez classique mais toujours efficace, surtout avec le son raw qui domine, comme si nous étions revenus aux débuts de ce style, lorsqu’on découvrait des groupes ultra torturés. Chacun a ses préférences, et personnellement mes classiques sont XASTHUR, AUSTERE, MAKE A CHANGE KILL YOURSELF, TRIST, SILENCER, STERBEND, FORGOTTEN TOMB en tête, mais aussi des formations moins réputées comme LOST INSIDE, I’M IN A COFFIN ou bien LYRINX… Enfin, on pourrait faire une liste sans fin qui ne servirait pas à grand-chose… Retenons que MOLBOL joue du dépressif raw et simple, comme beaucoup de formations ont pu en faire, comme quelques-unes continuent de nous abreuver, et comme seuls ceux qui n’en sont pas lassés pourront se satisfaire. VARDAN et NO POINT IN LIVING ont récemment tué le jeu en sortant albums sur albums dans le style, mais si leurs travaux ne vous ont pas suffi, et uniquement dans ce cas-là, pourquoi ne pas tenter cet Espagnol. Il y a des groupes, ils n’ont pas envie de se faire chier à trouver des noms d’albums. Ni même des noms de morceaux. On en a qui poussent le vice commeà appeler tous leurs albumset toutes les pistes « Brouillard », et d’autres qui veulent tout de même prouver qu’ils savent compter. L’Espagnol desait compter, et il maîtrise même les petites barres. Les barres ! Les chiffres en barre, là : les chiffres romains, ouiiiii ! Du coup, on sait tout de suite qu’on a le 5ème album dans les oreilles. Enfin presque, parce qu’en fait les deux premiers étaient des démos.n’avait que trois pistes et ne cumulait même pas 20 minutes.et sa photo qui avait donné une érection à nos amis scatophiles en contenait 4 pour 22 minutes. Ensuite,était toujours une autoproduction, et enfin, en 2019, voyait une sortie signée chez un label : sadiXmo. Une collaboration qui n’a pas duré puisque désormais c’est le prestigieux The Ritual Production qui l’a prise sous son aile. « Prestigieux », oui, oui, parce qu’il existe depuis 1987 et qu’il accueille aussi notre chère2020, c’est donc un album qui s’appelle. Et c’est quatre pistes qui vont de XXIV à XXVII. Et c’est une durée de 38 minutes. Et c’est aussi une pochette qui fait moins dans le caca qu’avant. C’est un dessin. Il est bien plus beau que si c’est moi qui l’avait fait, mais on aura du mal à crier au génie quand même… On remarque quand même l’effort pour intégrer le chiffre V au niveau du logo… Hum… Bon… Passons plutôt au contenu musical ! Oui ! Et bien c’est du dépressif révolté. C'est-à-dire qu’on a un chant qui gémit et pleure du fond d’une caverne, mais que la musique est, elle, plus emballée que tristoune. Assez classique mais toujours efficace, surtout avec le son raw qui domine, comme si nous étions revenus aux débuts de ce style, lorsqu’on découvrait des groupes ultra torturés. Chacun a ses préférences, et personnellement mes classiques sonten tête, mais aussi des formations moins réputées commeou bien… Enfin, on pourrait faire une liste sans fin qui ne servirait pas à grand-chose… Retenons quejoue du dépressif raw et simple, comme beaucoup de formations ont pu en faire, comme quelques-unes continuent de nous abreuver, et comme seuls ceux qui n’en sont pas lassés pourront se satisfaire.etont récemment tué le jeu en sortant albums sur albums dans le style, mais si leurs travaux ne vous ont pas suffi, et uniquement dans ce cas-là, pourquoi ne pas tenter cet Espagnol.

