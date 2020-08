Dawnbreath - Creatures Of The Damned Chronique Creatures Of The Damned

Bien qu’ayant déjà au compteur plus d’une décennie d’existence on ne peut pas dire que le quatuor de Liège bénéficie d’une vraie renommée à l’étranger comme au sein de son propre pays, malgré une qualité musicale des plus intéressantes. Ceci est effectivement étonnant tant on sait depuis longtemps que la Belgique a le chic pour voir émerger à l’international des formations de haute tenue, du coup il n’est pas trop tard pour se pencher sur le son de DAWNBREATH qui mérite largement que l’on s’y attarde (surtout à l’heure où les piliers locaux ABORTED et ENTHRONED semblent stagner dangereusement). Revenant aux affaires six ans après son premier opus (seulement complétés depuis par un EP et un single sortis en 2015) le combo nous gratifie avec ce « Creatures Of The Damned » d’un vrai disque de Power/Thrash Moderne, où puissance, agressivité et sens du riff sont de la partie, le tout avec une production massive et chaleureuse sacrément burnée. Si le groupe ne prétend rien révolutionner musicalement il s’applique à reprendre les recettes qui ont fait leur preuve, en s’inspirant aussi bien du Big 4 que des vétérans d’outre-Rhin, sans jamais baisser la cadence ni ralentir l’allure.



Car durant trente-six minutes celui-ci va rester calé majoritairement sur un tempo des plus rapide qui se montre foutrement efficace, et aussi taillé pour la scène lieu où il s’exprime le mieux. Tout du long huit morceaux on va retrouver un schéma grosso-modo relativement semblable où la vitesse prépondérante s’efface à différents moments pour laisser les passages plus lents et remuants se distinguer, et amener ainsi l’envie de headbanguer fougueusement. On va s’apercevoir de cela directement avec « The Black Sleep » qui ouvre les hostilités et joue tout du long sur la variation, chose parfaitement exécutée sans excès techniques ni sonores qui auraient été regrettables. Bien que le mixage soit d’obédience moderne l’entité n’est pas tombée dans le piège de sonner synthétique, ni de vouloir en faire des tonnes en termes d’arrangements et de patterns divers, chose qui va se montrer à la fois bénéfique mais aussi un peu négative. Si au fur et à mesure de l’avancée les titres s’enchaînent et s’imbriquent facilement les uns dans les autres avec toujours avec une grande homogénéité (à l’instar des excellentissimes, speedés et dynamiques « Hellhounds Unleashed », « Sadistic Messiah », « Eternal Torment », ou encore « Death Beyond The Souls » qui n’hésite pas à lever le pied) on finit cependant par sentir poindre une légère redondance avec les deux dernières plages (« The Necromancer », « Bloodshed Propaganda »). Rien de mauvais loin de là mais on y trouve quelques longueurs jamais entendues jusque-là (alors que la durée des compositions ne s’éternise nullement) et la sensation d’avoir droit à un recyclage des riffs et plans de batterie, la faute à un manque de plages marquantes et fortes qui se détachent du lot, bien que l’ensemble soit en permanence d’une homogénéité sans failles.



Ceci se révèle être cependant le seul défaut de ce long-format qui n’est certes pas parfait et ne restera pas dans les anales du genre, mais qui va s’avérer quand même être des plus agréables à écouter vu qu’on ne rechignera pas à le remettre de temps en temps dans la platine (sachant que la force de frappe qui en ressort fera toujours du bien par où ça passe). Et même si ses créateurs ont peu de chances de s’extirper de la deuxième division du genre où ils sont confinés à l’heure actuelle, ils méritent néanmoins qu’on prête une oreille attentive (voire les deux) à cette sortie certes sans prétentions mais qui fait le métier avec sérieux, motivation et application… chose toujours agréable à l’heure où nombre de disques sans âme inondent une scène Metal qui n’en a pas du tout besoin.

