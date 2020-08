Skinweaver - Gratification Eternal Chronique Gratification Eternal

Actuellement en plein renouveau le Death-Metal belge continue de montrer sa vitalité retrouvée, car aux côtés de STORM UPON THE MASSES et de CARNATION les flamands de SKINWEAVER sont probablement une des formations les plus efficaces venue ces derniers temps d’outre-Quiévrain. Si on ne sait pas grand-chose des membres du quintet il est évident que ceux-ci ont bouffé à haute dose à la fois du Death floridien ainsi que celui venu de Suède, tant leur son renvoie aux années quatre-vingt-dix, sans pour autant tomber dans le rétro plagié et assumé. Ayant pris le temps pour peaufiner ce premier opus le combo délivre au final trente-cinq minutes d’une musique efficace et bien en place, qui sans figurer dans les tops de fin d’année a suffisamment d’atouts pour faire passer un bon moment, sans chercher à réinventer quoi que ce soit.



Car effectivement dès que débute le très bon « Apotemnophilia » on sait exactement où l’on met les pieds avec un peu de DEICIDE sur le riffing rapide et du CANNIBAL CORPSE quand le tempo s’alourdit, sans oublier un chant qui alterne entre le growl le plus caverneux et le criard typiquement Black. D’entrée la bande nous délivre un mélange de toutes ses influences pour un rendu très accrocheur et dense, sans pour autant être plombé par un excès de technique, vu qu’elle privilégie l’efficacité à la branlette de manche. Si l’on va retrouver tout du long l’alternance entre rapidité et lourdeur, malgré notamment certains plans qui ont tendance à se ressembler et à revenir de manière assez régulière, les mecs vont heureusement proposer des variantes intéressantes afin de casser le risque de monotonie. En effet ceux-ci outre Glen Benton et Alex Webster incluent des idées inspirées par les premiers ENTOMBED et DISMEMBER, où le côté gras se mêle à la vitesse du Death N’Roll remuant et enivrant, comme sur l’excellent « Malus Triumfat » tout en variété et en puissance. Cette touche typiquement suédoise apparaît aussi sur les tout aussi bons « Knee Deep In The Flesh » où là-encore l’ensemble se montre très diversifié et tout en variations (grâce entre autres à un démarrage Doom particulièrement sombre et putride), et ça passe absolument tout seul, tout comme avec « Bastion Of Butchers ». Plus direct ce morceau privilégie lui le mid-tempo à la vitesse pure sans que cela ne porte préjudice à sa force globale et à son attractivité ravageuse, avant qu’un léger coup de mou ne se fasse ressentir.



Bien qu’étant sympathiques et dans la lignée de ce qui a été entendu auparavant « Suffer Endless » et « Zombie Holocaust » se montrent un peu trop passe-partout pour captiver vraiment, ça s’écoute sans problèmes mais finalement on ne retient pas grand-chose tant ça se révèle finalement assez banal et classique. Mais heureusement après ce léger faux-pas « Plague Bearer » va conclure les hostilités de bien meilleure façon en reprenant ce mélange des idées qui avait fait mouche en ouverture, tout en y posant un peu d’originalité. Car la mélodie est ici plus importante via l’apport d’un solo tout en feeling et particulièrement sombre, digne des plus belles heures de L.G. Petrov et ses acolytes, et posé sur une rythmique particulièrement lente et pénétrante, qui amène plus de noirceur à l’ensemble et termine ainsi l’album sur une très bonne note.



Sans être incontournable ni un chef-d’œuvre en devenir il se montre certes un peu juste mais néanmoins très agréable et homogène, que ce soit dans sa production relativement équilibrée comme dans sa qualité d’écriture. C’est d’ailleurs un autre petit point négatif vu qu’il est difficile de sortir une compo plus qu’une autre dans cet amas de violence, malgré tout le fait d’aller à l’essentiel et de ne pas avoir étiré inutilement chaque titre permet d’éviter la redondance grâce à une durée d’écoute idéale, et où les rares parties leads amènent un vrai plus. Résultat on est en présence de quelquechose de très satisfaisant pour une première et qui démontre de belles dispositions de la part de ses géniteurs, même s’il faudra faire plus et mieux la prochaine fois s’ils veulent grimper dans la hiérarchie et se démarquer de la concurrence rude et féroce. Au risque pour eux de rester juste un bon groupe de deuxième division cantonné aux ouvertures de têtes d’affiche ou de festival, même si ça n’est finalement pas si mal.

2017 - Great Dane Records Death Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 6.5/10

plus d'infos sur Skinweaver

Death Metal - 2013 - Belgique

écoutez Apotemnophilia

Skinweaver

Malus triumfat

Salvation

Kneedeep in the flesh

Bastion of butchers

Suffer endless

Zombie holocaust

Plague bearer

tracklist 01. Apotemnophilia 02. Skinweaver 03. Malus Triumfat 04. Salvation 05. Knee Deep In The Flesh 06. Bastion Of Butchers 07. Suffer Endless 08. Zombie Holocaust 09. Plague Bearer

Durée : 35 minutes

line up Sven / Batterie

Kevin / Guitare

Pablo / Guitare

Geoffroy / Chant

Lucas / Basse

parution 25 Octobre 2017

