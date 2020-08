Kult Ofenzivy - Tak jsem Ji přizval k sobě Chronique Tak jsem Ji přizval k sobě

J’ai de vieux souvenirs des Tchèques de KULT OFENZIVY. Mais des souvenirs qui ne sont pas seulement vieux mais aussi lointains, parce que je n’avais pas vraiment été attiré par leur travail entre 2007 et 2014. Ils avaient alors sorti 3 albums, et c’est celui de 2009 dont j’ai le plus de souvenirs, à cause de sa pochette et de son nom à rallonge dans la langue de se auteurs : Radikální ateismus - Tvůrcům Nadčlověka. Tout le monde aura saisi que cela signifie : « Athéisme radical – Aux créateurs de Superman ». Si, si, SUPERMAN ! C’est la traduction que Google m’a proposée, donc il faut y croire. Bon, à vrai dire, Superman, c’est pas une référence à notre héros préféré, mais plutôt à « l’homme supérieur » tel qu’on le nomme en allemand « Übermensch »…



Eh bien après 6 ans d’inactivité, la formation revient. Mais elle s’est depuis fait connaître grâce à une autre entité composée des mêmes membres : TRIUMPH, GENUS, dont l’album de 2019 vous est fortement recommandé, entre autres par notre collègue Sagamore. KULT OFENZIVY, 4ème album donc et finalement toujours les mêmes orientations. Et tout d’abord on retrouve un nom d’album qui a des airs de première leçon de tchèque. « Les enfants ! Les enfants ! Allez, on redevient sérieux les enfants et on essaie de retenir la phrase de monsieur Sakrifissgová ! Tak jsem Ji přizval k sobě. Et vous savez ce que ça veut dire les enfants ? ‘Alors je l’ai invitée chez moi’ ». Le pire c’est que c’est apparemment le véritable sens, je ne plaisante pas. Je suis confiant et je laisse donc Google m’expliquer le sens des pistes :



1. Je me promène dans vos maisons et vos colonies

2. J'entre dans les bergeries

3. Je ne parle pas quand je veux dire ...

4. Alors je l'ai invitée chez moi

5. La parole est sans voix en ce moment



Sachant que le groupe prend habituellement des thématiques philosophiques et s’intéresse à Nietzsche, on est un peu titillé, et on aimerait donc en savoir plus. Ceux qui comprendront les paroles nous en parleront. Mais ce n’est pas en tendant les oreilles qu’ils y parviendront puisque le chanteur a un timbre très grave, très bas, et très solennel aussi, qui m’a induit en erreur ! J’étais persuadé d’entendre Xaos Oblivion, le Polonais méconnu pour SYTRIS, TEMPLE OF MIST et ABUSIVENESS. J’aime bien ces vocaux, mais il faut apprécier la chaleur. Ils imposent une fournaise épuisante ! Musicalement aussi remarque. Ce n’est pas un groupe qui fait dans la mélodie, mais bien dans l’attaque, comme son nom l’indique : « Culte offensif ». Une batterie qui déroule sans but. Des guitares qui s’activent sans attirer l’oreille. Un rythme soutenu qui ne freine que par moment pour que tu puisses refaire ton retard… C’est finalement un Ragnarök chaotique cet album. 5 morceaux font 5:30 en moyenne pour un total de 27 minutes qui en semblent beaucoup plus… C’est pas la joie et c’est justement ce qui nous fera accrocher ou décrocher. Il s’agit d’une sorte de CLANDESTINE BLAZE sans les petits plus qui me rendent addictif. Il faut avoir envie de se manger un mur pour le réécouter. Ce qui peut très bien arriver, je vous le concède…

