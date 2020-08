Amorphia - Merciless Strike Chronique Merciless Strike

Si elle peut paraître inexistante et lointaine la scène Metal Indienne recèle pourtant de formations intéressantes qui mériteraient pour la plupart une meilleure exposition, preuve en est avec ce trio venu de la province du Kerala et qui frappe fort avec ce deuxième album de pur Thrash à l'ancienne. Après avoir été remarqué en 2018 avec le très sympathique « Arms To Death » le combo récidive aujourd'hui avec un successeur mieux produit et plus homogène, qui le voit débarquer sur un obscur label Chinois (comme quoi la mondialisation concerne tous les domaines), et continuer de rendre hommage au son des années 80 qu'il soit en provenance des Etats-Unis ou d'Allemagne. Car si la musique du groupe n'est pas originale pour un sou elle arrive néanmoins à captiver de bout en bout durant les trente-cinq minutes de par son entrain et sa qualité d'écriture intrinsèque, qui ne diminue aucunement au fur et à mesure de l'avancée de l'écoute.



En effet dès que l'ensemble démarre avec l'excellent « Death Zone » on est pris dans un tourbillon d'énergie communicative qui nous renvoie ici au SLAYER de l'époque « Reign In Blood », tant son riffing imparable et sa vitesse prennent immédiatement l'auditeur à la gorge. Pourtant loin de se contenter de tout miser sur un tempo élevé ses créateurs y ajoutent aussi quelques courts moments mid-tempo parfaits pour headbanguer et du solo joué à l'arrache parfaitement en raccord, pour ne pas débander un instant. Après avoir offert un démarrage inspiré d'outre-Atlantique (où va se greffer ensuite le tout aussi expéditif et rudimentaire « Judgment Day » - aux descentes de toms à l'ancienne), place à l'outre-Rhin avec le KREATOR des origines via le redoutable « Merciless Strike ». Car ici on sent que les gars ont bouffé du « Pleasure To Kill » à haute dose vu que ça tabasse massivement, avant que cependant ils ne lèvent le pied pour amener un peu plus de lourdeur et de variété bienvenus qui permettent ainsi de jouer le grand écart entre explosivité et lenteur. Cependant même si le reste à venir est tout aussi varié et diversifié la rythmique reste quand même la majeure partie du temps bien calée sur l'accélérateur, preuve en est via les radicaux « Mutant's Rise » (où un court ralentissement retentit au milieu de cet océan de rapidité) et « Radiation Overdose » remuant et entraînant à souhait.



Si l'on ajoute à tout cela l'épique « Upcoming Terror » aux passages medium plus affirmés, et « Martian Law » légèrement plus mélodique (et où l'allure ralentit légèrement), on se retrouve en présence d'un disque très dense et équilibré sans fautes de goût ni sensation de linéarité, qui surfe sur les deux continents. Certes on pourra reprocher aux riffs de se ressembler tout comme au jeu du batteur d'être interchangeable à souhait, mais cela n'est pas rédhibitoire tant c'est un peu la norme dans ce style si primitif et formaté. Scolaire mais très propre dans son exécution comme dans l'envie d'en découdre il ne marquera pas l'année de son empreinte mais fera quand même passer un très bon moment en mettant une pêche d'enfer à celui qui l'écoutera. Cette sobriété est donc fort appréciable et appréciée à l'heure où les anciens et historiques semblent avoir perdu l'inspiration (DESTRUCTION), ou la recette de la simplicité au profit de durées excessives (TESTAMENT, EXODUS), qui montrent que c'est de la jeunesse et de la nouvelle garde que viendra le renouveau du genre, qui en a pas mal besoin à l'heure actuelle.

2020 - Awakening Records Thrash Old-School
Chroniqueur : 7.5 / 10

Thrash Old-School - 2012 - Inde

tracklist 01. Death Zone 02. Judgement Day 03. Merciless Strike 04. Mutant's Rise 05. Upcoming Terror 06. Radiation Overdose 07. Martian Law 08. Blazing Glares

Durée : 36 minutes

line up Faizan Mecci / Basse - Chant

Vivek Prasad / Batterie

Vasu Chandran / Chant - Guitare

parution 15 Janvier 2020