A la fin des années 80, le heavy metal allemand se teinte doucement de mélodies plus sucrées, sous l'influences de pionniers locaux comme Helloween mais aussi outre-atlantique avec Manowar, Virgin Steele ou Fifth Angel : c'est l'émergence du power metal, genre encore à la frontière encore mal définie, et qui se mêle souvent avec une rythmique purement heavy. De nombreux groupes émergent ou adaptent leur style et sortent des albums qui jouent avec cette frontière : Master Control de Liege Lord et Hypertrace de Scanner en 88, In Control de Heavens Gate et Fright Night de Stratovarius - qui, à l'époque, n'a rien à voir avec le power mélodique qu'ils pratiquent aujourd'hui - en 89, Behind Enemy Lines de Recon en 90... Cette scène bourgeonnante incite de plus petites formations à s'essayer à ce genre nouveau, à l'image d'Embargo, connu sous le nom Bourbon de sa formation en 86 jusqu'à 92, originaires de Bavière. Auteurs de trois album de 92 jusqu'à 97 avant de tirer leur révérence un an plus tard, ils représentent parfaitement cette catégorie de petits groupes de l'ombre qui s'appuient sur la première division de Hambourg pour s'essayer à un mélange novateur de power metal, de speed, de heavy... et de thrash.



Ce qui fait, à mes yeux, la particularité de cet album, ce n'est pas tant ses compositions, qui sont relativement classiques pour l'époque. C'est plutôt cette production exceptionnellement raw qui lui donne un charme presque thrash metal et moins lissé - un comble quand on voit comment aujourd'hui les groupes de power metal tiennent à soigner leur son. Les guitares sont très saturées et le registre du chanteur est presque inexistant, pour ne pas le qualifier de "vocaliste" à la manière des groupes de late thrash, à mélanger chant clair et chant plus rauque et "traditionnel" pour masquer le manque de travail sur la tessiture. Ce chant se révèle être d'ailleurs tantôt un atout, tantôt un inconvénient, en fonction de la tonalité des morceaux, comme sur le refrain heavy et bon enfant de "Frozen Harmony", pénalisé par ce manque de compétence. A l'inverse, sur "Ulterior Empire", morceau dans une veine bien plus speed metal, le chant semi-rauque saura trouver son écho. Malheureusement, s'il n'y a pas de moments brillants pour cet instrument, il a des échecs complets, comme sur "The Fear", une power ballad déjà bien inutile en soit et qui est, de surcroît, massacrée par cette voix amateur - le morceau ne comprenant pratiquement pas de guitares électriques sales, tous les défauts se font ressentir plus que jamais.



Restent donc pour nous contenter les guitares avec leur son particulièrement criard et de côté-ci, on a autrement plus de choses pour satisfaire nos attentes, alternant brillamment entre speed, heavy, power et thrash. Tout un programme que les Bavarois savent mener à bien. Du côté du speed metal, ce sont l'opener - et meilleur morceau de l'album - "Sudden Reign", "Ulterior Empire" et "High in the Sky" qui ont la part belle, avec ces mains riffs tout en tremolo picking forts conventionnels mais diablement efficaces. Lorgnent sur le power metal l'intro de "Merciless Speed" avec ses mélodies et ses choeurs qui rappellent Helloween, le solo en harmonie à la tierce de "Victory of Lost" ainsi que le refrain de "High in the Sky", qui fonctionne lui aussi à grand renfort de chœurs. Du côté du thrash, on pourra citer le main riff de "To All Those Who..." et son refrain assez étrange, qui ne sait pas trop où nous emmener ainsi que le riff d'introduction de "Sudden Reign". Le heavy, lui, se tape la moins belle part en cela qu'il regroupe la plupart des moments inintéressants de ce disque parce que...



Tout cela est bien beau mais n'arrive guère à me convaincre complètement. Mettant de côté un instant les excellents "Sudden Reign", "Ulterior Empire" et "High in the Sky", on se rend compte qu'il ne reste plus grand chose à ce disque. J'ai déjà évoqué le cas de l'horrible ballade "The Fear" mais je pourrais également parler de "Frozen Harmony", un morceau de transition à la vibe heavy complètement superflu, qui n'apporte rien si ce n'est qu'un bref moment de répit entre les deux morceaux plus speed "Merciless Speed" et "Ulterior Empire". Et de manière générale, même dans les bons morceaux, il apparaît que les talents de composition des musiciens sont vite limités, à en croire ce break inexplicablement lourd et sombre dans "Merciless Speed", qui tranche complètement avec la première partie du morceau, d'une tonalité bien plus joyeuse. On notera aussi dans "Yours Sincerely" ce break inattendu aux guitares cleans qui révèlent une construction assez maladroite. Finalement, le morceau le mieux construit reste "Sudden Reign", relativement long, réparti en plusieurs parties équitables et toutes cohérentes, blindées de mélodies fantastiques comme ce second riff en harmonie que l'on retrouve également après le dernier refrain. Les soli n'y sont pas non plus en reste, construits en quatre parties, alternant tapping et mélodies plus lentes.



Si ce premier essai est rempli de bonnes idées et de passages intéressants, renforcés par cette production très raw, il compte également trop de passages quelconques ou inutiles pour faire de ce disque un incontournable. Il est donc voué à traîner dans les bas fonds d'Internet et de n'être apprécié pleinement que par les plus fervents fans de metal traditionnel.

1992 - D&S Recording Raw Power Metal

tracklist 01. Sudden Reign (07:01) 02. Yours Sincerely, Sirrah (05:22) 03. To All Those Who... (04:14) 04. Merciless Speed (06:21) 05. Frozen Harmony (04:05) 06. Ulterior Empire (03:09) 07. The Fear (04:48) 08. Victory of Lost (05:18) 09. High in the Sky (07:26)

Durée : 47:44

line up Peter Bronnsack / Basse

Christian Sauber / Batterie

Stephan Daniel / Guitares

Marc Wagner / Guitares, Chant

