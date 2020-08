Dkharmakhaoz - Proclamation ov the Black Suns Chronique Proclamation ov the Black Suns

Ne faites pas attention à la note, elle est comme toujours un indice personnel, une appréciation qui ne sera pas partagée par tous. Il se peut que certains d’entre vous ait accroché au premier album de ce jeune groupe biélorusse, mais cela n’a juste pas été mon cas. J’ai du mal de toute façon avec ce style…



Quel style ? Bah, euh… Effectivement DKHARMAKHAOZ est difficile à classer. Dans ces cas-là on aime bien parler de « black expérimental », mais finalement tous les groupes qui s’y retrouvent rangés ont peu de liens entre eux. C’est peut-être un gage d’originalité ou de personnalité, mais pas de qualité. On sait qu’il va nous falloir tester pour savoir si l’on y est sensible ou pas.



Proclamation ov the Black Suns est l’œuvre d’un couple. Un homme qui s’est renommé He et qui fait tout de la composition aux instruments et une femme qui s’est rebaptisée… She et qui est en charge des vocaux. He et She donc. Un duo qui semble très inspiré par l’occulte et les rites, et qui musicalement s’attaque au black metal orthodoxe et dissonant tout en y ajoutant des sons inquiétants. L’approche peut rappeler des formations telles qu’ABIGOR ou BLUT AUS NORD. Comme avec elles, on se retrouve enfermé dans un cocon. Mais alors que parfois on s’y sent protégé, dans une sécurité chaleureuse, on se rend compte très fréquemment du manque d’espace qui nous entoure. La musique se débat alors violemment, essayant de pousser les parois, mais ne faisant que raréfier l’air, nous faisant suffoquer et étouffer.



Suffocant et étouffant. C’est ce que j’ai retenu de mes écoutes des 7 pistes. 36 minutes qui ont essayé de m’agripper et de me nuire. Les vocaux féminins sur « Ascension » n’y ont rien changé, provoquant au contraire une nouvelle bouffée d’angoisse. Une voix qui devait rassurante mais qui survient d’on ne sait où comme si c’était une hallucination, et qui disparaît pour relaisser la place à la dysharmonie.



Je ne suis pas un bon client pour ce style, qui a de plus des orientations death par moments. Mais je le rappelle, c’est bien une question de réceptivité…

