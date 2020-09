Shrapnel Storm - Shrapnel Storm Chronique Shrapnel Storm

Le voilà enfin, ce second album des brutes épaisses de Shrapnel Storm !

Si les news du gang de Tampere m'avaient fait croire, un peu avant l'été, à la venue du mastodonte, ce n'était en fait qu'un clip - assez moyen d'ailleurs - réservé au morceau "Riding Against Dawn"dont il était question.

Mais, après un "Mother War" en 2015 et donc, plusieurs mois d'attente supplémentaires, cette fois c'est la bonne.

Autant le dire de suite : l'attente valait son pesant de 12.6 !

Le 1er titre nous emporte très vite : voix à la Desaster en mode Marlboro et déroulage de double, riff puissamment death sur le pré-refrain. Nous sommes en territoire ennemi, et pas certain que beaucoup en reviennent.

Le concassage est de règle, comme ce "Battle Wraith" tel un T-34 à la grande époque soviétique (cf "La Guerre de continuation" pour ceux que ça intéresse), ou le riff principal de la troisième piste, plus lourd que Frank Dubosc himself.

Fondé en 2007 dans le pays du vieux barbu tout de rouge vêtu, Shrapnel Storm ne pratique pourtant pas ce metal de mort typiquement finlandais (comme le font ses coreligionnaires de God Disease, Hooded Menace ou encore Corpsessed). A noter d'ailleur qu'ils ont à plusieurs reprises partagé la scène avec ces modèles du genre.

Non, ici l'on nous sert plutôt un art passé au filtre d'un Bolt Thrower un peu plus guerrier et véloce, faisant éclater les cranes, quand les défunts Anglais en soulignaient l'ambiance.



Le groupe prétend être "groovier than James Brown", ce qui est possible. Mais ils sont certainement "heavier" !

J'en veux pour preuve ce riffing millimétré, cette lourdeur prépondérante ("Heart Of Winter" avec ce chant encore plus guttural - putain, ce mec il casse des parpaings avec les dents ou quoi ?), ou ce sentiment de vouloir vous enfoncer l'obus là où il faut et avec le sourire ("Triumph Over The Weak" et cette approche mélo un peu plus prégnante).



Lourd sans etre étouffant (ce n'est pas Disma ou Incantation non plus), death jusqu'au bout de la cartouchière mais sans être cliché, puissant tout en étant racé, ce disque saura plaire tout autant aux fans de Bolt Thrower donc qu'à ceux de Benediction voire de Jungle Rot.



Variant les plaisirs tout aussi surement qu'on vide un chargeur, tour à tour victorieux ou devant parfois battre en retraite (le riff bien trop ténu du break de "First Blood" par exemple ou le bonus track n'apportant rien au blindage du panzer), ce disque ravira à coup sur touts les amateurs d'un death certes old-school mais puissant, rageur et plus groovy qu'un plat de gélatine.



Espérons que cet album puisse leur ouvrir toute grande les portes de la reconnaissance mondiale et des scènes de toutes origines (moins de cinquante dates, toutes en Finlande, en douze ans...).

Personnel sans faire mine et à la fois mine anti-personnel : de la bombe, bébé !

