Après une tournée « Aftershöck » tronquée à cause de l'état de santé de son leader qui ne cesse d'alimenter les rumeurs les plus folles, il est temps pour le bombardier de retourner en studio pour faire taire les mauvaises langues et montrer qu'il est toujours bel et bien vivant. Pourtant en interne ses deux autres complices se rendent bien compte de la situation et de l'état physique de Lemmy, mais continuent inlassablement à jouer avec lui pour maintenir l'unité du trio qui est toujours aussi inspiré et bruyant malgré les années qui passent. Cependant avec sa pochette noire, complétée par certains titres aux accents de confession et d’adieu envers son public on s’aperçoit que cet opus final d’une carrière commencée quarante ans plus tôt est rempli de signes prémonitoires, et que le plus célèbre chanteur/bassiste britannique est conscient de sa fin imminente. Mais à l’instar d’un Freddie Mercury avant lui (et de David Bowie peu de temps après) il souhaite laisser un ultime testament avant de rejoindre nombre de ses amis là-haut, d’ailleurs l’avenir lui donnera hélas raison à une échéance plus courte que beaucoup ne l’avaient imaginé, dont les fans parisiens qui n’auront même pas l’occasion de le revoir une dernière fois. Car après l’annulation du traditionnel Zénith de novembre (liée aux attentats qui ont ensanglanté la capitale deux jours auparavant) c’est la faucheuse qui aura raison de lui quelques jours après noël (et à peine plus d’un mois avant ce fameux concert reprogrammé le mardi 2 février 2016 en compagnie de GIRLSCHOOL et SAXON), et sonnera le glas d’une année 2015 où les larmes et le recueillement n’auront été que trop présents.Autant dire qu’avec le recul cet album prend une saveur particulière, aussi bien à cause des évènements précités que du contenu particulièrement sombre qui n’avait plus été si flagrant chez le groupe depuis « Sacrifice » voire même « Orgasmatron » . Le tout étant renforcé par la production signée encore une fois Cameron Webb plus grasse et brute que d’habitude, qui renforce ce sentiment bizarre et de deuil qui ne dit pas encore son nom. Comme pour cacher sa méforme et le cancer qui le ronge Lemmy ne va guère s’embarrasser de fioritures et va continuer sur le schéma entrevu sur la galette précédente, à savoir des titres courts (qui tournent des trois minutes) tout en offrant une bonne dose de groove grâce à Phil Campbell qui s’est encore sublimé sur les solos. Chose étonnante pour une personnalité si peu grand-public on trouvera nombre d’hommages dans la presse en son honneur (avec notamment plusieurs pages dans « Libération », un article dans le quotidien économique « Les Echos » et diffusion de quelques secondes de « Ace Of Spades » au journal de 7h de la radio France Info), et plus logiquement au Hellfest et dans de nombreux festivals Metal, sans compter la sortie de différents hors-série dans les magazines papier. Incontestablement il aura laissé une empreinte indélébile au sein de la scène Hard et Metal qui lui doivent un immense merci et une reconnaissance éternelle. D’ailleurs il ne sera jamais oublié tant son œuvre (accompagné des acolytes qui ont joué à ses côtés de 1975 à 2015) continuera pendant longtemps à nous faire vriller les oreilles, pour le plus grand bonheur de nos tympans. Le roi est mort, vive le roi !

2015 - UDR Music Hard/Rock N’Roll notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.75/10

tracklist 01. Victory Or Die (03:09) 02. Thunder & Lightning (03:06) 03. Fire Storm Hotel (03:35) 04. Shoot Out All Of Your Lights (03:15) 05. The Devil (02:54) 06. Electricity (02:17) 07. Evil Eye (02:20) 08. Teach Them How To Bleed (03:13) 09. Till The End (04:05) 10. Tell Me Who To Kill (02:57) 11. Choking On Your Screams (03:33) 12. When The Sky Comes Looking For You (02:58) 13. Sympathy For The Devil (Rolling Stones Cover) (05:35)

Durée : 48 minutes

line up Lemmy Kilmister / Chant / Basse

Phil Campbell / Guitare

Mikkey Dee / Batterie

parution 28 Août 2015

