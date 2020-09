Ascended Dead / Evil Priest - Nexus Of The Black Flame / Revealing My Obscurity Chronique Nexus Of The Black Flame / Revealing My Obscurity (Split 7")





Sorti en mars dernier, ce split 7" édité par Invictus Productions propose de découvrir sur la face A un nouveau morceau des Américains d’Ascended Dead et sur la face B un nouveau morceau des Péruviens d’Evil Priest dont nous n’avons encore jamais parlé ici. Deux titres, neuf minutes, neuf euros… Forcément, ça ne risque pas de se battre au portillon. Et pourtant, rien que pour le morceau d’Ascended Dead, ce split mérite de figurer sur vos étagères ou au moins dans votre bibliothèque iTunes ou que sais-je.



Avec toute l’intensité et l’énergie qu’on lui connait (souvenez-vous de l’excellent



Face B, c’est au tour des Péruviens d’Evil Priest de prendre les choses en main. Quelque part entre Morbid Angel pour l’intensité déployée et Death pour le chant ainsi que certaines prédispositions rythmiques/mélodiques, le trio originaire de Lima n’entends pas lui non plus bouleverser les choses. Du haut de ses six minutes, "Revealing My Obscurity" nous renvoie à ce qui se faisait dans le genre à la fin des années 80. Enrobé par une production poussiéreuse et approximative, le voyage dans le temps est immédiat et surtout assez réussi. Certes, tout ça manque d’originalité et de personnalité mais Evil Priest fait néanmoins ici du très bon boulot pour entretenir la flamme de ce Death Metal originel. Ayant enchainé les petits formats depuis sa formation en 2015, nul doute que le groupe devrait être attendu de pied ferme par les amateurs de Death Metal à l’ancienne ayant un semblant de sensibilité pour toutes ces productions en provenance d’Amérique du Sud.



En dépit d’une durée extrêmement modérée, ce split mérite d’être écouter. Déjà parce que le morceau dévoilé par Ascended Dead est d’une intensité rarement égalée mais aussi parce qu’Evil Priest mérite qu’on lui prête un peu d’attention. Certes, l’objet n’est pas forcément très pratique (à peine posé sur le canapé qu’il faut se relever pour changer de face) et plutôt cher pour ce que l’on va y trouver (deux titres, neuf minutes) mais ce serait faire la fin e bouche que de ne pas s’enthousiasmer à la découverte de ces deux morceaux (et surtout celui des Américains qui me met systématiquement sur le cul). Et si vous n’avez toujours pas l’intention d’acheter ce disque, allez au moins faire un tour sur Bandcamp histoire de ne pas mourir idiot. La chronique de splits n’est pas l’exercice préféré des chroniqueurs de Thrashocore ni ceux de nos confrères pour ce que j’en sais. Il faut dire que ce support ne passionne pas forcément les foules si on en croit le nombre de lectures. Entre le prix souvent excessif et l’intérêt relativement limité qu’offre généralement ce genre de collaborations (un ou deux nouveaux morceaux par groupe, un peu plus si on a de la chance), il est compréhensible que nous autres gratte-claviers, ne soyons pas particulièrement enclin à prendre de notre temps libre pour écrire sur ce genre de sorties. Enfin ça c’est surtout valable pour mes camarades car en ce qui me concerne, j’aime assez l’exercice d’une part parce que l’on y trouve souvent de très bons morceaux qui valent le détour et d’autre part parce qu’il s’agit d’un exercice assez simple qui demande finalement assez peu d’effort.Sorti en mars dernier, ce split 7" édité par Invictus Productions propose de découvrir sur la face A un nouveau morceau des Américains d’Ascended Dead et sur la face B un nouveau morceau des Péruviens d’Evil Priest dont nous n’avons encore jamais parlé ici. Deux titres, neuf minutes, neuf euros… Forcément, ça ne risque pas de se battre au portillon. Et pourtant, rien que pour le morceau d’Ascended Dead, ce split mérite de figurer sur vos étagères ou au moins dans votre bibliothèque iTunes ou que sais-je.Avec toute l’intensité et l’énergie qu’on lui connait (souvenez-vous de l’excellent Abhorrent Manifestation ), le groupe américain va entamer les hostilités le temps d’un morceau de trois minutes absolument redoutable d’efficacité. Il faut dire que lorsque l’on attaque une composition avec autant de véhémence, il y a quand même peu de chance de décevoir. Mené ainsi à toute berzingue, "Nexus Of The Black Flame" ne faiblit pas un seul instant, enchainant les blasts, descentes de toms, riffs assassins tricotés à la vitesse de l’éclair (s’il était déjà infernal les premières secondes, la séquence bouillonnante entamée à 0:24 continue de me rendre dingue à chaque nouvelle écoute!) et autres leads chaotiques et démoniaques avec une aisance aussi insolente que déconcertante. Et si Ascended Dead ne surprend pas vraiment avec ce nouveau morceau qui s’inscrit sans trop de surprise dans la continuité de ses précédents travaux, le groupe continu néanmoins de fasciner par sa capacité à créer du chaos. Car si "Nexus Of The Black Flame" n’a rien de révolutionnaire, rare sont néanmoins les groupes capables de punir l’auditeur aussi sévèrement.Face B, c’est au tour des Péruviens d’Evil Priest de prendre les choses en main. Quelque part entre Morbid Angel pour l’intensité déployée et Death pour le chant ainsi que certaines prédispositions rythmiques/mélodiques, le trio originaire de Lima n’entends pas lui non plus bouleverser les choses. Du haut de ses six minutes, "Revealing My Obscurity" nous renvoie à ce qui se faisait dans le genre à la fin des années 80. Enrobé par une production poussiéreuse et approximative, le voyage dans le temps est immédiat et surtout assez réussi. Certes, tout ça manque d’originalité et de personnalité mais Evil Priest fait néanmoins ici du très bon boulot pour entretenir la flamme de ce Death Metal originel. Ayant enchainé les petits formats depuis sa formation en 2015, nul doute que le groupe devrait être attendu de pied ferme par les amateurs de Death Metal à l’ancienne ayant un semblant de sensibilité pour toutes ces productions en provenance d’Amérique du Sud.En dépit d’une durée extrêmement modérée, ce split mérite d’être écouter. Déjà parce que le morceau dévoilé par Ascended Dead est d’une intensité rarement égalée mais aussi parce qu’Evil Priest mérite qu’on lui prête un peu d’attention. Certes, l’objet n’est pas forcément très pratique (à peine posé sur le canapé qu’il faut se relever pour changer de face) et plutôt cher pour ce que l’on va y trouver (deux titres, neuf minutes) mais ce serait faire la fin e bouche que de ne pas s’enthousiasmer à la découverte de ces deux morceaux (et surtout celui des Américains qui me met systématiquement sur le cul). Et si vous n’avez toujours pas l’intention d’acheter ce disque, allez au moins faire un tour sur Bandcamp histoire de ne pas mourir idiot.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE