Mimorium - Blood of Qayin Chronique Blood of Qayin

Voici le deuxième album des Finlandais de MIMORIUM et c’est une réel pluriel qui est nécessaire pour parler de cette formation car les bonhommes sont au nombre de 5. Un véritable groupe donc, avec un chanteur, deux guitaristes, un bassiste et un batteur. Et vu le style pratiqué, c’est bien normal ! « Voici du black metal brutal et mélodique soigné, bien ficelé, bien enveloppé, et merci madame. Pardon madame ? Ce n’est pas la même marque que d’habitude ? J’ai vendu tous mes NAGLFAR et pour l’instant DARK FUNERAL n'est pas disponible, voyez-vous ! Mais rassurez-vous, c’est le même goût, hein ! »



Les vendeurs qui tiennent ce discours sont malins, parce qu’effectivement c’est le même goût, mais ce n’est pas non plus la même qualité. MIMORIUM fait un beau produit, avec des compositions incorporant effectivement les ingrédients corrects. C’est à la fois brutal et soutenu par des riffs mélodiques pour un résultat à l’entrain dynamique. Aucun excès, ni d’un côté, ni de l’autre. On a bien l’impression d’avoir sa dose de violence pure, sans que cela ne tourne au chaos total ou à la noirceur inintelligible, et le mélodies sont suffisamment discrètes pour ne pas rendre les ambiances trop guillerettes.



Même dans la durée des pistes nous restons dans le raisonnable car à part « I Am What We Are » qui ouvre l’album sur près de 7 minutes, la moyenne est en-dessous des 5 minutes. Vu qu’il n’y a aucun temps mort, c’est appréciable et évite de sentir la lassitude. Alors qu’est-ce qui cloche dans ces 41 minutes ? Et bien justement rien. Trop rien. C’est finalement ficelé de manière tellement scolaire que l’on n’y trouve pas vraiment de personnalité ou de charisme. Pire, on peut facilement penser à autre chose à son écoute et perdre le fil, oublier de se concentrer. L’oreille n’est pas suffisamment sollicitée pour être convaincue.



Du coup, la note est un peu sévère mais difficile de mettre plus quand on sent pertinemment qu’on ne mettra plus l’album dans la platine avant un bon moment. Il passe tout seul, mais il faut avoir envie de se l’écouter et dans mon cas, ce sera uniquement à de rares occasions...

2020 - Spread Evil Distribution Brutal black mélodique notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Mimorium

Brutal black mélodique - 2016 - Finlande

tracklist 01. I Am What We Are 02. Profane Breed 03. Regret Everything in You 04. Left Hand of North 05. Two Faced Shadow 06. Throne of Whore 07. Blood of Qayin 08. Hunter

Durée : 41:03

parution 21 Février 2020

