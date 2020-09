Bestial Invasion - Monomania Chronique Monomania

Bien que datant de la rentrée dernière, le troisième effort longue durée des Ukrainiens BESTIAL INVASION est un parfait cas d’école pour la reprise. Pour quelles raisons avoir tant traîné à chroniquer ce « Monomania » pétri de qualités (non, la flemmardise ne fait pas partie des thèses épousables ce jour) alors même que le lien promo a échoué dans ma boîte mail début janvier ? Coupons court à toute forme de suspense : un chanteur hors sujet qui vous pourrit l’écoute de ce qui a tout d’un grand disque, vous avez forcément expérimenté par le passé. L’exemple le plus frappant me concernant serait sûrement l’expérience CONTROL DENIED, dont je n’ai jamais pu apprécier les qualités par la faute de Tim Aymar.



Rebelote ici bas avec un Vakhtango Zadiev se prenant les pieds dans le tapis dès l’intro de « The Period Of Tragedy » (ça ne s’invente pas !) en donnant dans la grandiloquence mal maîtrisée. Opérant dans un registre heavy théâtral en diable, le chanteur comptera certainement des défenseurs parmi les aficionados de feu Warrel Dane, une autre grande gueule que j’avais bien du mal à encaisser. Pour ma part, la jurisprudence NEVERMORE a encore frappé : tant que ça joue vite et bien façon thrash technique, on ne peut que louer la démonstration mais dès lors que Zadiev revient sur le devant de la scène, on se raccroche au décorum. Très en voix, (son potentiel n’est pas en cause) le bonhomme cabotine à l’envi, reléguant en arrière plan l’abattage monstrueux des guitaristes Denis Shvarts et Alexander Klaptsov.



Bénéficiant du patronage de Kelly Shaefer (un solo sur « Memories, The Architect Of Universe », une reprise d’ATHEIST en fin de programme) et d’une apparition de Doug Piercy (ex-HEATHEN), BESTIAL INVASION fait heureusement montre d’un sacré niveau technique ; virtuose et inspiré, « Monomania » regorge de passages mémorables pour qui apprécie les envolées guitar héroïques. A l’équilibre entre séquences rapides typiquement thrash (un grand title track à ce niveau) et breaks de basse DiGiorgesques, BESTIAL INVASION séduit d’autant plus que le format des titres reste relativement court ; avec 36 minutes au compteur, on appréciera le caractère compact d'une production jouant la carte de la ligne claire. Parfaitement produit et interprété (musicalement s’entend), « Monomania » a ce qu’il faut d’atouts pour séduire les amateurs de techno thrash en manque de sensations fortes.

Techno thrash - 2014 - Ukraine

tracklist 01. The Period Of Tragedy (2:17) 02. Monomania (04:14) 03. The Angel Of The West Window (5:49) 04. Deny Your Future (1:23) 05. The Garden Of Earthly Delights (7:40) 06. Memories, The Architect Of The Universe (5:08) 07. Sir Francis Drake : The Queen's Pirate (6:36) 08. Retribution (ATHEIST cover) (3:36)

Durée : 36:48

line up Serg MP / Basse

Alexander Klaptsov / Guitares

Vakhtango Zadiev / Chant

Denis Shvarts / Guitares

Andrey Ischenko / Batterie

parution 22 Novembre 2019

